DEBATT: A-kassan ska inte vara en klassfråga

Sverigedemokraterna har under den här mandatperioden genomfört de största förbättringarna av arbetslöshetsförsäkringen på många år. Vi har höjt taket i a-kassan och infört en tydlig avtrappning. Resultatet är en modern arbetslöshetsförsäkring som ger bättre ekonomisk trygghet när den behövs som mest, samtidigt som den stärker drivkrafterna att komma tillbaka i arbete.

Den tidigare a-kassan hade länge halkat efter löneutvecklingen. Alltför många löntagare betalade skatt till ett system som inte gav ett rimligt skydd vid arbetslöshet. Genom det höjda taket omfattas nu betydligt fler av 80 procents ersättning. Det stärker tryggheten för vanliga arbetare och tjänstemän och är ett tydligt resultat av Sverigedemokraternas arbete i Tidösamarbetet.

Men reformarbetet måste fortsätta. Vi vill på sikt införa en allmän och skattefinansierad arbetslöshetsförsäkring. I dag finansieras a-kassan redan till största delen av skattebetalarna, samtidigt som medlemskap och avgifter skapar onödig byråkrati och gör att människor riskerar att stå utan skydd. Ett gemensamt system där alla som arbetar omfattas är både enklare, mer rättvist och stärker den nationella solidariteten. Alla bidrar, och därför ska också alla omfattas.

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Samtidigt behöver de växande privata och fackliga inkomstförsäkringarna granskas. När ekonomisk trygghet blir beroende av vilket fackförbund, eller vilken privat försäkring man har, skapas ett A- och B-lag på arbetsmarknaden. Ett sådant system ökar ojämlikheten och försvagar förtroendet för den gemensamma välfärden. Den offentliga arbetslöshetsförsäkringen ska vara den självklara grunden för allas trygghet.

Även karensavdraget behöver ses över. Personal i vård, omsorg och förskola arbetar dagligen i miljöer med hög smittrisk och stor fysisk och psykisk belastning. När dessa yrkesgrupper förlorar en dagsinkomst för att stanna hemma vid sjukdom riskerar fler att gå till arbetet utan att vara helt friska, vilket leder till ökad smittspridning, fler sjukskrivningar och högre samhällskostnader. Ett differentierat karensavdrag är därför både rättvist och samhällsekonomiskt klokt. En utredning bör ta fram en modell som minskar risken för missbruk.

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Vänstern påstår att arbetslinjen och tryggheten står i konflikt med varandra. Vi menar tvärtom att de förutsätter varandra. En stark a-kassa ger trygghet när arbetslivet sviktar, men ska också uppmuntra till en snabb återgång i arbete.

Sverigedemokraterna bygger en arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla, belönar arbete och stärker sammanhållningen. Det är en reformagenda som gör Sverige både tryggare och starkare.

Mattias Bäckström Johansson (SD), partisekreterare

Johnny Svedin (SD), riksdagsledamot