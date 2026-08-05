KOMPLETT GUIDE: HÄR ÄR SM-RALLYTS STRÄCKOR OCH TIDER

Ludvig Fransson, bosatt i Hultsfred och tävlandes för Vimmerby MS, är en av flera hemmaåkare i helgens rally-SM. Inför tävlingen ligger han tvåa i JSM-standard. Foto: Privat

På fredag eftermiddag brakar det loss på allvar i rallyskogarna runt Hultsfred och Vimmerby. Här ger vi dig SM-deltävlingens samtliga tio specialsträckor – en komplett guide till var, när och hur de körs, var du ska parkera och var du ska stå och kolla.

I dagarna tre fylls Hultsfreds- och Vimmerby kommun av rallyentusiaster från hela Sverige när Emiltrofén, säsongens femte SM-deltävling, ska köras. Här möter förarna klassiska småländska grusvägar av hög kvalitet, med en bansträckning som arrangörerna vill ska spegla det bästa rallyregionen har att erbjuda.

Arrangerar gör 100-årsjubilerande Vimmerby MS och tävlingens centrum och serviceplats är förlagt till Vimar-området. Totalt är det drygt 120-förare anmälda i de olika klasserna.

Under torsdagen genomförs rekognosering av banan – i vanliga personbilar och inom gällande hastighetsbegränsningar.

Under fredagen väntar fyra specialsträckor, där den sista av dessa har målgång i centrala Hultsfred. Första start på SS1 är beräknad till klockan 17.53 och första målgång på SS4 till omkring klockan 20.30.

Under lördagen körs sedan de resterande sex sträckorna, med första start runt 08.30 och första målgång på SS 10 runt klockan 15, innan vinnarna kan koras efter totalt omkring tio mil specialsträcka.

FREDAG:





SS 1 och 3: Stens Minne

Start: Bruksvallen, Storebro

Mål: Strax söder om Norrhult i höjd med flygfältet

Beräknade starttider: Klockan 17.53 och 19.54

Sträckning: Sträcknamnet Stens Minne är till minne av Vimmerby MS-ikonen Sten Nelsson. Sträckan avslutas dessutom i Stens hembygd. Inledningen efter starten i Storebro bjuder på fin skogsväg. Efter Rådehult ändrar sträckan karaktär i några kilometer innan avslutningen körs på asfalt in mot målet efter byn Norrhult.

För publiken: Publikparkeringar vid idrottsplatsen i Storebro och i byn Norrhult.

SS2 och 4: Hultsfred

Start: Strax söder om den södra infarten till Hultsfred

Mål: Centrala Hultsfred, precis söder om järnvägsstationen

Beräknade starttider: Klockan 18.21 och 20.22

Sträckning: En publikvänlig och intensiv sprintsträcka. Från starten går det söderut på snabb grusväg, vänder norrut mot Hultsfred vid Sågmossen, förbi Herrestorpet och in mot centrala Hultsfred. Andra hälften av sträckan går på asfalt.

För publiken: Parkerande bilar hänvisas till kommunens offentliga parkeringar.

LÖRDAG:





SS 5: Bjärkhult

Start: Strax söder om Vena

Mål: Väster om Vederhult

Beräknad starttid: Klockan 08.31

Sträckning: Under lördagens morgonsträcka gäller det att vara vaken och alert från början. De första sju kilometerna går på snabba vägar, medan avslutningen är mer krokig och teknisk. Man passerar bland annat Sönnerhult, Basebo och Bjärkhult på vägen mot målet vid Vederhult.

För publiken: Publikparkering finns i anslutning till vägbytena i Basebo och Bjärkhult.

SS 6: Krokarp

Start: Lövstad

Mål: Väster om Väderum

Beräknad starttid: Klockan 09.19

Sträckning: En spännande sträcka med varierad körning – allt från snabba avsnitt till knixiga skogsvägar och utmanade vägbyten. Vid Modal är ett av dem placerat precis på ett krön, som säkert kan vålla problem. På vägen mellan Lövstad och Väderum passeras bland annat Krokarp, Degerhult, Modal, Trullefall och Grönhagen.

För publiken: Längs sträckan finns det flera vägbyten som ger möjlighet att ta sig in till sträckan.

SS 7: Pipetorp

Start: Marieborg

Mål: Pipetorp

Beräknad starttid: Klockan 09.49

Sträckning: En klassisk sträcka som börjar på följsam väg med högt tempo, men där svängarna kan bli mer utslagsgivande än de först kan uppfattas. Under resans gång passeras bland annat Klemmestorp, Vånghult (där man ska passera ett tekniskt och tajt vägbyte), Vånga och Gåsefall.

För publiken: Publikparkering vid Vånghult samt flera vägar att ta sig in till sträckan.

SS 8: Slitshult

Start: Söder om Bofall, vid Källeberg

Mål: Södra Kvill

Beräknad starttid: Klockan 12.22

Sträckning: Den kanske mest klassiska rallysträckan i trakten. Mest grus men även ett kortare asfaltsparti. Bofall, Slitshult, Bäckhult, Mjöshult och Skräddarefall passeras på fina och följsamma vägar. Variation skapas genom ett stort antal vägbyten.

För publiken: Parkering finns vid Slitshult samt vid vägbytet innan Skräddarefall.

SS 9: Lidhem

Start: Strax norr om Frödinge, vid Andersbo en bit in på Lidhemsvägen

Mål: Söder om Fängebo

Beräknad starttid: Klockan 13.55

Sträckning: Inleds svängigt och följsamt innan det smalnar av vid Lidhem och går över till mer teknisk skogsväg. Efter Dramsjö öppnar sträckan upp sig igen ner mot målet efter Högen, vid Fängebo.

För publiken: Publikparkering finns vid starten.

SS 10: Alsta

Start: Strax väster om Frödinge

Mål: Bergtäkten norr om Uggletorp

Beräknad starttid: Klockan 14.50

Sträckning: SM-tävlingen avgörs i ännu en klassisk rallytrakt. Inledningen mellan Frödinge och Alsta går på teknisk byväg med flera lyft och krön. Från Alsta bär det i väg i hög fart mot Långbrötsle där det svänger höger ner mot målet i den nedlagda bergtäkten norr om Uggletorp.

För publiken: Parkering vid Alsta och Långbrötsle.