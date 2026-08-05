Jagats av division 2-lag – men Målilla får behålla guldklimpen

Topplaget i division 2, Oskarshamns AIK, har jagat John Bah i sommar. Men division 5-laget Målilla GoIF får behålla sin guldklimp. – Vi får behålla honom faktiskt, säger Henrik Pernius, fotbollsansvarig i klubben.

Nykomlingen Målilla GoIF ligger åtta i femman och har fem poäng ned till IFK Tuna på negativ kvalplats. I sommar har division 2-klubben Oskarshamns AIK på nytt visat intresse för John Bah, som är Målillas överlägset bäste spelare.

– Han ska komma och träna igen i nästa vecka, men där är det mer att logistiken inte fungerar då han inte har körkort och sista bussen hem går för tidigt. Men han är väldigt sugen på att komma hit, sa OAIK:s manager Janne Stahre till Oskarshamns-Tidningen i juli.

För alla med rödvitt hjärta kommer nu ett glädjebesked. Målilla får behålla John Bah, som gjort elva mål på 13 matcher, under hösten.

– Vi får behålla honom faktiskt. Han skulle provträna där nere, men jag har inte hört något mer. Jag har bara läst i OT att de var intresserade, men vi har inte hört något konkret själva. Så det korta svaret är att vi får behålla honom, säger Målillas fotbollsansvarige Henrik Pernius.

Nabulsi har flyttat

Hur länge Bah blir Målilla trogen är dock frågan.

– Hösten ut i alla fall. Sedan om det är ett fortsatt intresse för honom nästa år är det kanske en annan femma. Då är det helt på honom. Klart han är en stor nyckelspelare för oss, säger Pernius.

Under sommaren har en annan nyckelspelare, Mohammad Al Nabulsi, lämnat föreningen på grund av flytt.

– Han är klar för en ny klubb och han har varit väldigt användbar. Han har startat varje match, så det är ett tungt tapp. Han har spelat många minuter för oss.

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Tuna i omstarten

En annan spelare som det är frågetecken för är Hernan Zerisenay Haile, som gjort två mål på sju matcher.

– Troligtvis är han inte kvar.

Något nyförvärv har man inte gjort under sommaren. På lördag väntar just IFK Tuna i omstarten.

– En nyckelmatch såklart. Vi har varit igång och tränat i ett par veckor och med moderna mått mätt har det varit välbesökt. Vi har hunnit med sex pass och det ser lovande ut.

Målsättningen för Målilla är att etablera sig i femman.

– Vi har en intressant inledning med Tuna, Södra Vi, Höreda och Stjärnan. Vi har skapat en bra grund i vår och avståndet nedåt är fokus för oss.