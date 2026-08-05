Äldre man döms för dubbla narkotikabrott

En man i 65-årsåldern döms för dubbla narkotikabrott i Vimmerby. Foto: MostPhotos

En man i 65-årsåldern från Vimmerby döms för dubbla narkotikabrott. Straffet blir nära 3 000 kronor i böter.

Mannen gav två tabletter som innehöll narkotikaklassade ämnet pregabalin till en kvinna i mitten av maj. Han var påverkad av ett annat ämne, buprenorfin, vid samma tidpunkt.

Mannen minns inget av händelsen. Trots att mannen döms för överlåtelse av narkotika blir det ingen fängelsedom. Tingsrätten anser att mängden är för liten och att händelsen ska ses som en ”engångsföreteelse mellan vänner”. Dessutom är mannen ostraffad sedan tidigare.

Straffet blir en villkorlig dom kombinerat med 2 800 i böter.