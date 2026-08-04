BILDSPEL: Succé när Kräftslaget återvände till Tobo – här är trion som vann

Tävlingen "Kräftslaget" blev en succé i helgen och avslutades med en kräftskiva på lördagen. Foto: Stefan Härnström

För länge sedan arrangerade Percy Hesselgård Kräftslaget på Tobo Golfklubb. Nu var tävlingen tillbaka och avslutades med en stor kräftskiva på kvällen. – Det var otroligt stort deltagande, säger Guldkringlans Joakim Hesselgård.

Bageri Guldkringlans egen tävling "Kräftslaget" avgjordes på Tobo Golfklubb i lördags. Det var över 110 deltagare på själva tävlingen och även på kvällen var det många som stannade kvar för kräftskivan.

– Förr om åren hade Percy "Kräftslaget" med tävling på dagen och kräftskiva på kvällen. Det återupptog vi i år och hade en stor kräftskiva för alla deltagare på kvällen och även prisutdelningen då, berättar Joakim Hesselgård.

Han kan förstås inte vara annat än nöjd med hur dagen blev.

– Tävlingen sig var fantastisk. Vädret var grymt bra, det var över 100 deltagare och banan var superfin. Det var överlag en otroligt lyckad tävlingsdag. Vi hade också ett trevligt inslag där Anders och Conny Håårdh samt Johan Hedenberg från Vimmerby Metalldesign delade ut kanelbullar, dricka och kexchoklad till alla deltagare. De är goda vänner till mig alla tre.

De vann

Även på kräftskivan blev deltagandet stort.

– Det var fantastiskt roligt och trevligt. Det här kommer bli en återkommande tävling och likaså kräftskivan. Det var många glädjerop och många som deltog. Möjliggörande var också en hel rad av samarbetspartners och leverantörer. Vi hade ett otroligt stort prisbord och det är sällan det är den nivån på Tobo. Det blir extra roligt när folk sluter upp och hjälper oss på det sättet.

Vann tävlingen på 57 slag netto gjorde Rickard Nilsson, Markus Ahl och Anton Rundberg. Tvåa kom Tobias Frid, Joel Stridell och Otto Svensson med 59 slag netto. Lika många slag hade Astrid Hesselgård, Kasper Karlsson och Joakim Hesselgård. Fyra i tävlingen blev Charlotte Thorstensson, Moa Thorstensson och Stefan Thorstensson. På plats fem kom Urban Nilsson, Elias Lander och Hector Karlsson.

Totalt var det 36 lag som deltog i tävlingen.