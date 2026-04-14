Korpens tipspromenad 12/4 – här är vinnarna

132 personer gick tipspromenaden från Swedol. 19 hade 12 rätt, 22 hade 11 rätt, och 35 hade 10 rätt.

Vann gjorde Jörgen Larsson (12), Lena Carlsson (12) och Gunnel Nilsson (12). Lottad vinst gick till Helene Pettersson. På skiljefrågan vann Anders Jonsson (8325). Barnvinst gick till Ronja Larsson Björling och Vincent Mjösberg.

Lottade vinster från Swedol gick till Anita Einarsson, Göran Johansson, Jannica Larsson, Martin Arvidsson, Samuel Åverling, Isak Agebjörn, Hjalmar Fundin och Travis Persson.

Vinsterna finns att hämta på Korpens kansli eller på nästa promenad.

Hör gärna av dig innan besök så vi säkert finns på plats.

Skiljefrågan: 8234

Rätt rad vuxen: 2X2 11X 21X 22X

Rätt rad barn: X21 2X1 1X2 X11

Nästa promenad går från Vimmerby Spritfabrik, Lögstadsgatan.