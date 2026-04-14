Respass i kvarten för Djursdala skola: "Känns bra"

Åtta av 96 klasser i länet gick vidare till Vi i femman. På tisdagen var det dags för kvartsfinal för Djursdala Skola mot Färjestadens skola 5B. Då blev det tyvärr respass direkt.

96 klasser hade chansen att gå vidare i Vi i femman och det var åtta som gjorde det. En av klasserna var Djursdala skola. Det är fjärde gången på tio år som den lilla skolan tävlar i klassiska Vi i femman.

Kvartsfinalen avgjordes på tisdagen och för motståndet står Färjestadens skola 5B. Matchen inleddes jämnt och Djursdala skola, som representerades av Edvin Larsson och My Fransson, hängde med bra länge.

Färjestaden skola gjorde ett ryck när det var dags för momentet "ja- och nej-frågor". Ölandseleverna samlade ihop 49 poäng och Djursdala skola stannade på 36 poäng till slut.

Därmed är resan över den här gången för Djursdalaeleverna.

– Det känns bra, säger Edvin trots uttåget i kvarten. Redan innan tävlingen pratade man om att man kände sig som vinnare alldeles oavsett utgång:

– Det ska vara glada miner oavsett hur det går. Vi ska vinna snyggt och vi ska förlora snyggt. Det har vi pratat om. Den stora vinsten är att komma med bland de här åtta.

