BIL KÖRDE AV E22 OCH HAMNADE I DIKET – FÖRAREN FÖRD TILL SJUKHUS

En personbil hamnade i diket efter att ha kört av E22 norr om Gamleby på tisdagen. Föraren var ensam i bilen och har förts med ambulans till sjukhus.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.58 på tisdagen.

Det ska röra sig om en singelolycka norr om Gamleby på E22.

Ärendeomfattningen bedöms vara medel.

Trafikverket informerar om att vägen är avstängd och det finns i nuläget ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Trafikverket har satt klockan 15.05 som sluttid för ärendet.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 14.15-tiden att en personbil har kört av vägen och hamnat i diket. En person är drabbad. Räddningstjänsten har stängt av vägen i norrgående riktning och i södergående riktning rullar trafiken precis som vanligt.

Uppdatering 14.50:

Räddningstjänsten är klara på platsen och det ska återigen vara full framkomlighet på E22. Föraren av personbilen har fått medfölja ambulansen till sjukhus.

Sara Andersson vid polisens ledningscentral i Malmö berättar att polisen kommer skriva en anmälan, men det är oklart på vad. Olycksbilen har bärgats från platsen.

Texten uppdateras.