SMÅLAND: MAN FLYDDE MED BIL – SKÖTS AV POLIS I KVÄLL

Polisen sköt på fredagskvällen verkanseld mot en hotfull man i 25-årsåldern i Gislaved. Mannen har förts med ambulans till sjukhus med okända skador.

Det var vid 20.30-tiden som en polispatrull använde verkanseld för att få kontroll över en hotfull situation i Gislaved, men dramat inleddes egentligen en halvtimme tidigare en och en halv mil därifrån.

I samband med en trafikkontroll valde en bilist att inte stanna på polismannens tecken. Ett förföljande inleddes då i höjd med Burseryd. Enligt polisens hemsida var det låg trafikintensitet och hastigheter på 110 kilometer per timme.

Färden fortsatte förbi Karshult och beslut om att använda spikmatta togs. På riksväg 26 i Gislaved stannade bilen efter att ha kört på spikmattan. Föraren valde då att springa, varpå en hotfull situation uppstod.

Några minuter senare använde polispatrullen verkanseld för att få kontroll över den hotfulla situationen.

Träffad av skott

Av texten på polisens hemsida framgår det inte om mannen träffades av polisens skott, men Angelica Israelsson Silfver, presstalesperson vid polisens regionledningscentral, bekräftar för Aftonbladet att det är skottskador som mannen har fått.

– Mannen är träffad av skott, säger hon.

Mannen, som är i 25-årsåldern, greps och är misstänkt för grovt hot mot tjänsteman, grovt brott mot knivlagen samt vårdslöshet i trafik.

Den gripne mannen vårdades först av polispatrull och har därefter förts med ambulans till sjukhus. Polisen vill inte uttala sig kring mannens skadebild utan hänvisar till sjukvården.

Polisens avdelning för särskilda utredningar (SU) kommer nu att inleda en förundersökning. Detta görs alltid när polisen avlossar verkanseld.