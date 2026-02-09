MAN ANHÅLLEN EFTER VILLABRANDEN I VIRSERUM

En man är anhållen misstänkt för att ha anlagt villabranden i Virserum i lördags kväll. Genrebild. Foto: MostPhotos

Åklagare Emma Olsson har anhållit en man efter lördagskvällens villabrand i Virserum. Misstankarna rör mordbrand.

Larmet kom in strax efter 22.00 då det började brinna i ett rum i en villa i Virserum. Enligt räddningstjänsten släckte ägarna själva branden med en pulversläckare. Ingen person kom till skada i samband med händelsen.

– Brandlarmet har startat och de har gått in och tömt en brandsläckare och fått ner branden. Det är ett rum som är drabbat i villan. En saneringsfirma kommer komma hit och städa där det är mycket pulver som ligger. De kan bo kvar i en annan del av huset, sa Andreas Enberg till vår tidning i lördagskväll.

"Jättetidigt i utredningen"

Polisen fattade misstanke om att branden var anlagd och har nu anhållit en man. Åklagaren Emma Olsson är mycket förtegen om utredningen.

– Vi är jättetidigt i utredningen. Vi har en som är anhållen i ärendet, men jag kan inte säga så mycket mer. Det är en man som är anhållen, säger hon

Vad är er bild av själva förloppet?

– Det kan jag inte gå in på.

Kan du gå in på hur bevisningsläget ut?

– Nej egentligen inte. Det vi kommer göra framöver är att hålla fortsätta förhör och göra sedvanliga utredningar på brottsplatsen.

Hur ser mannen på misstankarna?

– Det vill jag inte gå in på.

Senast på torsdag ska ett beslut om eventuell häktning fattas.

– Det är för tidigt att säga någonting om det.