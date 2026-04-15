Tonåring från Vimmerby misshandlad i Västervik – ung man döms

En man i 20-årsåldern från Västervik döms för att ha misshandlat en tonåring från Vimmerby kommun på ett uteställe.

Det var den 24 november som misshandeln ska ha inträffat på nattklubben Palladium i Västervik. Målsäganden, en kille i övre tonåren från Vimmerby kommun, ska då ha fått ta emot slag både i ansiktet och på kroppen av 20-åringen från Västervik.

Den tilltalade har förnekat gärningen med hänvisning till att han befann sig i en nödvärnssituation eller uppfattat sig befinna sig i en nödvärnssituation.

Slipper fängelse

Det hela började med att den tilltalade stötte till målsäganden inne på nattklubben så att hans drink spilldes ut över kläderna. Om det var avsiktligt samt vad som sedan hände är de båda oense om, men tingsrätten anser att den tilltalade har utdelat slag på så sätt som åklagaren hävdar. Vittnenas trovärdiga berättelser gör också att invändningen om nödvärn anses mot bevisad, skriver tingsrätten i sin dom.

Brottet motiverar ett kortare fängelsestraff, menar rätten, men man låter det stanna vid villkorlig dom förenat med 50 timmars samhällstjänst. Mannen från Västervik ska också betala 5 200 kronor i skadestånd till målsäganden samt 1 000 kronor till brottsofferjouren.