PERSON KLÄMDES MELLAN LASTBIL OCH VÄGG – FÖRD TILL SJUKHUS

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om att en person är fastklämd VID Locknevi kyrka.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 15.27 på onsdagen.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 15.45-tiden att räddningstjänsten är framme på platsen och inväntar ambulanspersonal.

– Vi har fått loss den drabbade personen som ska vara i chock och klaga över smärtor i rygg. Vi inväntar ambulans som snart är framme på platsen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Var har personen suttit fast?

– Personen har suttit fast mellan en lastbil och betongvägg. Jag vet inte hur det har gått till, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Vad kan du berätta om personens skadeläge?

– Personen är vaken och talbar. Vad gäller skadeläget får vi invänta ambulansen för en skadebedömning.

Polisen skriver på sin hemsida att polisen larmades till Locknevi med anledning av en misstänkt arbetsplatsolycka.

"Enligt initiala uppgifter rör det sig om en lastbilsförare som skadat sig i samband med sitt arbete", skriver polisen.

Uppdatering 16.30:

Ambulansen har kommit fram till platsen, undersökt personen och lastat den drabbade som förs med ambulans till sjukhus.

Räddningstjänstens insats är avslutad och samtliga enheter återgår till sina respektive stationer.

Hur är personens skadeläge?

– Läget är stabilt med den drabbade personen och övrigt skadeläge hänvisar jag till regionen.

Uppdatering 16.40:

Filip Annas, pressinformatör vid polisens ledningcentral i Malmö, berättar att den drabbade personen, en kvinna i 25-årsåldern, har förts med ambulans till sjukhus.

– Jag har ingen uppgift om skadeläget. Vi hanterar det som en arbetsplatsolycka, säger Filip Annas och fortsätter:

– Vi kommer hålla förhör med personen som är förd till sjukhus och eventuella vittnen för att se vad som har inträffat. När vi har gjort det får vi se om det blir någon misstanke om brott och om man hade kunnat förhindra olyckan på något sätt.

Hur har olyckan gått till?

– Det är det vi ska ta reda på och utreda.

