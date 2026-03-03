LÄNET: STÅNGADES AV TJUR – VÅRDAS PÅ IVA

En ovanlig händelse inträffade i länet under tisdagen. En man stångades av en tjur och fick föras till sjukhus. Mannen är inlagd på intensivvårdsavdelning.

Det ska ha varit vid 09.25-tiden som händelsen inträffade i Blomstermåla i Mönsterås kommun. En man i 50-årsåldern har fått föras med ambulans till sjukhus efter en olycka på en gård söder om Ålem.

Mannen ska ha blivit stångad av en tjur.

"Polisen har ingen närmare information om mannens skadeläge", skriver polisen.

Man har varit på plats och dokumenterat olycksplatsen och även talat med vittnen.

"Olyckan kommer att utredas som arbetsmiljöbrott", skriver polisen.

Uppdatering 13.55:

Vid 13.20 meddelade Region Kalmar att mannen är allvarligt skadad och vårdas på intensivvårdsavdelning. Den drabbade är cirka 50 år och bosatt i mellersta delen av länet.