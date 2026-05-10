SKOGSBRAND UTANFÖR ANKARSRUM: "SVÅRJOBBAD TERRÄNG"

Räddningstjänsten i Västerviks kommun har fått larm om en skogsbrand i Fårhult utanför Ankarsrum.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 12.47 på söndagen. Ärendeomfattningen bedöms vara hög.

Det ska vara brandflyget som har upptäckt skogsbranden.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 13.10-tiden att brandflyget uppger att brandens storlek är på 100 gånger 100 meter. Räddningstjänstens personal har precis anlänt till platsen och ser öppna lågor, inte långt ifrån en skogsmaskin. Sex enheter är i dagsläget larmade på denna insats.

Uppdatering 14.10:

Räddningstjänsten jobbar fortfarande på för att få omfattning på branden.

– Branden är inte under kontroll. Det är svårjobbad terräng och även vind på plats som försvårar arbetet. Omfattningen och storleken på branden jobbar man fortfarande på. De vill få igång det ordentligt snabbt. Prognosen är lång och resurser finns på plats, säger operatören.

Hur stor är branden?

– Jag får just nu gå på gamla uppgifter som säger 100x150 meter och den har troligen växt.

Texten uppdateras.