Marlene är redan aktuell med nästa bok – "Lite lugnare nu"

Marlene Karlström är aktuell med bok nummer två i serien ”Kärlekens Formel 1”. Uppföljaren har namnet ”Min Pole Position". Foton: Lotta Madestam/Pressbild

Marlene Karlström från Hultsfred debuterade som författare så sent som i februari. Hon blev först med att skriva en Formel 1 romance på svenska. Nu är hon redan aktuell med bok nummer två i serien ”Kärlekens Formel 1”. – Bokbranschen har tagit emot första boken jättefint, säger hon.

Marlene Karlström känns kanske mest igen från när hon står på scen eller sjunger nationalsången på Dackarnas hemmamatcher. Men hon ser samtidigt många likheter mellan sport och musik.

– När förarna äntrar banan eller jag scenen. Det är nog därför jag ser i speedwayförarnas blickar, att de känner igen sig i mitt fokus precis som jag i deras, säger Marlene Karlström, som är född och uppvuxen i Målilla.

”Var rätt timing”

Nu kom dock inte hennes debutserie att handla om speedway, utan om Formel 1.

– Det var rätt timing att det blev F1 och allt föll på plats. Det är maktkamp, rivalitet och romantisk hetta. Allt i en F1-miljö, det vill säga ”motorsportens finrum”, säger hon – driven av nyfikenhet kring sporten och vad som händer bakom kulisserna.

– Jag kan skriva ”Kärlekens Formel 1” för jag känner igen mig i det här som ensam kvinna i en mansdominerad kultur. I allt vad det innebär att sjunga på motorbanan för flera tusen, eller i TV för den delen.

Första på svenska

Första boken i serien ”Pit stop feber” gavs ut som ljudbok i februari. Marlene Karlström blev först att skriva en Formel 1 romance på svenska.

Hur har boken tagits emot?

– Den har tagits emot bra. Jag har inte fått någon rapport om hur det går, angivet i siffror, men bokbranschen har tagit emot den jättefint. Det är även många författare som sett att jag gett bokgenren romance en ny vinkel, in i en ny miljö med F1 och folk har hört av sig och sagt att det varit kul att lyssna.

Är lugnare den här gången

Den 26 maj släpps seriens andra bok av tre, ”Min Pole Position”, även den inläst av Charlotta Jonsson och utgiven av Bouq Publishing.

– Jag är jättenöjd med Charlotta, hon har verkligen gjort ett jättebra jobb, säger Marlene tacksamt.

Du var väldigt nervös inför debuten och beskrev det som att du var i en ”chockbubbla”. Hur är känslan nu?

– Det känns roligt. Jag är lite lugnare nu, jag var väldigt spänd inför första boksläppet.

Temat kvinnor inom motorsporten

Den som lyssnat på första boken får förstås fortsätta följa huvudpersonerna med främst Liz Davidson som har kämpat sig till toppen av Formel 1, men det kommer även in en ung, ny kvinnlig racingförare från Sverige.

– Det är roligt. Genom hela serien kopplar jag ju till temat kvinnor inom motorsport och jag kopplar till Sverige genom förare med svenskt påbrå.

Skriver redan på tredje

Att Marlene Karström kunde leverera som hon gjorde, med en uppföljning redan två månader senare, var att hon redan hade skrivit och skickat in bokmanus nummer två när första släpptes.

– Jag skriver på tredje nu och har kommit igång som det var tänkt. Den blir rolig, med viss koppling också till min barndomsort Målilla. Jag har inget datum för den nu, det blir lite längre mellanrum mellan tvåan och trean.

Serien släpps bara som ljudbok, i alla fall till att börja med. När kontraktet går ut om ett par år finns det en möjlighet för Marlene Karlström att försöka hitta ett förlag som vill ge ut den som fysisk bok.