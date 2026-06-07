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JUST NU: ÖVERTÄND VILLA I SILVERDALEN

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

JUST NU: ÖVERTÄND VILLA I SILVERDALEN

BLÅLJUS 07 juni 2026 08.12

Vid 07.40-tiden larmades räddningstjänsten till en brand i villa. 

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Det ska röra sig om en villa i Silverdalen och ärendeomfattningen beskrevs direkt som hög. Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats. 

"Oklart gällande om det finns personer kvar i huset", skriver polisen. 

– Det är en villa som är övertänd och släckarbetet pågår där nu, något mer har jag inte, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Räddningstyrkor från Silverdalen, Hultsfred, Vimmerby, Rosenfors och Mariannelund har larmats till platsen. Det rör sig om en enplansvilla.

Artikeln kommer uppdateras.

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Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

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