Ann-Britt fick årets kulturpris vid nationaldagsfirandet

Maria Hällmar och Oskar Collin gjorde sin folkdanslagsdebut inför publik när de dansade vid hembygdsgården. Foto: Stefan Härnström

Djursdala hembygdsgård var platsen för Vimmerbys nationaldagsfirande. Det blev som vanligt ett firande med intåg, tal, sång och musik. Dessutom delades kultur- och fritidspriset ut till en Vimmerbyprofil som nog många väntat på att hon skulle tilldelas detta.

Traditionsenligt inleddes firandet vid 11-tiden med ett fantåg lett av Vena musikkår ner från Lindstorpskulle till hembygdsgården. Först ut var flagghissningen innan konfrencier Annie Hermansson från Djursdala Sportklubb hälsade firarna välkomna – dagen till ära i nationaldräkt.

Vimmerby folkdanslag tog sedan över och drog igång dansen – med till synes många nya medverkade par. Föreningens Ann-Britt Frost bekräftade att man mycket rikigt haft en uppgång i intresset för folkdans och hon utlovande en ännu större trupp till midsommarfirandet om några veckor.

Första offentliga folkdansen

För dansparet Maria Hällmar och Oskar Collin var det premiär med att dansa inför åskådare. De berättar att de började med folkdansen sent förra hösten.

– Jag dansade när jag var liten också jag har väl varit på uppträdanden innan men nu i vuxen ålder är det ju premiär, inleder Maria.

– Det här är de första dansstegen jag tar inför publik någonsin. Det var en bra start, konstaterar Oskar nöjt.

Paret konstaterar att det blev lite fel och att det är skillnad på att dansa i klassrummet och inför publik."Lite knasigheter" som Oskar beskriver det.

– Men det var kul och jätteroligt och publiken var jättehärlig! Det känns ändå bra!

Som nämnts återkommer folkdanslaget till midsommarfirandet i Gästgivarehagen och Maria tror det kommer bli en lättare uppgift mot kullen vid hembygdsgården.

– Där är det lite planare mark så förhoppningsvis går det lite lättare. Här var det lite sluttande, man fick liksom ta i för att inte åka iväg men det gick bra ändå, skrattar Maria.

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Tal, sång och musik

Talare var i år kommunstyrelsens ordförande Eva Kindstrand Ströberg och relativt nyblivna lokalbon Isoud Ottens som för några år sedan lämnade Nederländerna tillsammans med sin sambo för att bo i ett torp. Hon berättade om sin fascination för Djursdala och de människor som format trakten.

För musikunderhållningen stod Silver Voices och Klang Studio med barnkör. Leif Larsson delade ut flaggan från Siftelsen för Sveriges nationaldag som Sture Johansson från Djursdala hembygdsförening tog emot.

Ann-Britt Frost fick kultur- och fritidspriset

Så var det ju det där med årets kultur- och fritidspris. Ja, det gick till en mycket rörd Ann-Britt Frost som under applåder kom upp på scenen igen för att ta emot blommor och diplom av Eva Kindstrand Ströberg.

Ann-Britt fick ta emot priset för sitt långa engagemang i föreningslivet; från lokalavdelningen för Föreningen Norden, Vimmerby folkdanslag barngrupper, luciatåg och inte minst som dansinstruktör inför skolbalerna. Den andra april fick hon ett mail som hon först tyckte var en aning suspekt. Via dottern Maria hade någon försökt få tag i henne för att berätta att hon skulle få ta emot priset.

– Först tänkte jag är det bedrägeri eller? Är det sant? Men jag ringde upp och kollade. Jag vet en som nominerade mig och så tror jag att jag vet en familj, när det gäller lucia, skrattar Ann-Britt.

Hur känns det att ha varit med i så många år och att folk känner igen dig?

– Det är ju jätteroligt! Det är ett lyft att få se att barnen kommer upp och att de inte är arga på mig utan tvärtom, fortsätter hon och berättar om barn som varit rejält arga under danslektionerna på mellanstadiet för att sedan tacksamt och med glädje lärt sig att dansa till studentbalen.

– Det är det som håller mig, att de här barnen på låg- och mellanstadiet på Vimarskolan kommer upp och känner igen mig och jag får glädjen tillbaka. En del säger "Åh, jag kommer ihåg när vi dansade "Oh Susanna"... men det var ju faktiskt rätt skojigt".

Fiolen som dottern Maria använde vid intåget var den samma som Ann-Britts pappa en gång i tiden använt. Av honom fick Ann-Britt det första dragspelet som åttaåring.

– Jag var sjuk när jag gick i tvåan och då skickade fröken hem läxor men det var ju inte roligt. Då tog jag dragspelet och lärde mig lite.

Du chockade kanske några när du berättade att du egentligen inte är dragspelare.

– Nähe du, jag har lärt mig själv!