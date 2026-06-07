DEBATT: Elnätsavgifterna skenar i Kalmar län – kunderna måste få bättre skydd

Elnätsavgifterna fortsätter att öka kraftigt i Kalmar län. För många hushåll och fastighetsägare innebär det ännu högre kostnader i en tid när både privatpersoner och företag redan pressas av stigande priser, högre räntor och ett tuffare ekonomiskt läge.

Den senaste kartläggningen från Nils Holgersson-gruppen visar att utvecklingen är särskilt allvarlig i flera av länets kommuner. I Oskarshamn har elnätsavgifterna ökat med hela 78 procent på fem år. I Torsås steg avgifterna med 14,4 procent bara mellan 2025 och 2026 – den största ökningen i länet under året. Även i Kalmar, Emmaboda, Borgholm och Västervik har höjningarna varit långt över inflationen.

De största höjningarna i år återfinns framför allt hos elnätsbolag som infört så kallade effektavgifter. Samtidigt är elnätsmarknaden ingen vanlig marknad. Elnäten är naturliga monopol. Kunderna kan inte välja ett annat nätbolag om priserna upplevs som för höga eller villkoren för otydliga. Därför måste också kraven på rimlighet, transparens och samhällsansvar vara särskilt höga.

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Att elnäten behöver moderniseras och byggas ut är självklart. Elektrifieringen av industri, transporter och uppvärmning kräver omfattande investeringar i elnäten. Ett robust och utbyggt nät är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och klimatomställning. Men det betyder inte att kunderna ska behöva acceptera vilka avgiftshöjningar som helst. Det måste finnas en skälighet och balans, inte minst som flera elnätsbolag redovisar stabila och i vissa fall mycket höga avkastningsnivåer.

Under de senaste tre åren har elnätsavgifterna i Sverige ökat mer än fem gånger snabbare än inflationen. Samtidigt har många nätbolag infört nya prismodeller med så kallade effektavgifter. Modellerna är ofta komplexa och gör det svårt för både privatpersoner och fastighetsägare att förutse sina kostnader. Regeringen har också valt att pausa kravet på obligatoriska effektavgifter efter kritik mot att systemen varit svåra för kunderna att förstå.

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De kraftiga höjningarna kommer dessutom efter att Energimarknadsinspektionen höjt intäktsramarna för elnätsföretagen för perioden 2024–2027, vilket gett bolagen större möjlighet att höja avgifterna. Samtidigt har både riksdagen och Energimarknadsinspektionen pekat på behovet av att se över regleringen för att säkerställa att elnätsbolagen inte överkompenseras på kundernas bekostnad.

Skillnaderna mellan olika nätbolag visar dessutom att dagens avgiftsnivåer inte är någon självklarhet. Det finns bolag som lyckas hålla betydligt lägre avgifter än andra, trots att de verkar under liknande förutsättningar. Det borde leda till en bredare diskussion om hur regleringen fungerar och om kunderna verkligen får tillräckligt skydd.

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Fastighetsägare och hushåll i Kalmar län behöver långsiktiga och förutsägbara villkor. Nu behöver Energimarknadsinspektionen och regeringen snabbt säkerställa att vi lämnar den regleringsmodell som gett elnätsbolagen ett alltför stort avgiftsutrymme. Nu behövs en regeringsmodell som bättre balanserar investeringsbehoven med kundernas krav på rimliga och förutsägbara avgifter.

Investeringar i elnäten är nödvändiga, men de måste ske på ett sätt som också tar hänsyn till kundernas ekonomi och förutsättningar. Elnäten är en samhällsbärande infrastruktur. Då måste avgifterna upplevas som rimliga, transparenta och långsiktigt hållbara.

Jonas Hellberg

Näringspolitiskt ansvarig

Fastighetsägarna i Kalmar län