ÄLDRE MAN INLAGD PÅ IVA EFTER MC-OLYCKAN

Händelsen inträffade på länsväg 867 norr om Gamleby och bedöms mycket allvarlig. Det ska vara en frontalkrock och MC-föraren är allvarligt skadad. Personen har förts till Västerviks sjukhus med "brådskande ambulanstransport" enligt polisen.

Uppdatering 18.45.

Under kvällen meddelade polisen att MC-föraren initialt bedöms ha orsakat olyckan och att en utredning om vårdslöshet i trafik har inletts. Räddningstjänsten är nu klar på platsen. Personen i bilen behövde inte följa med till sjukhus.

Uppdatering 18.50:

Den drabbade är en man i 70-årsåldern. Han får vård på intensivvårdsavdelningen och bedöms vara allvarligt skadad. Han bor i norra delen av länet. Polisen är på väg till sjukhuset för att se om det går att höra mannen. Exakt vad som kan ha orsakat olyckan är okänt.

Artikeln kommer att uppdateras.