PERSONBIL HAR KÖRT NER I EMÅN – ALLA KLARADE SIG OSKADDA

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om en singelolycka på riksväg 34/47 i höjd med Målilla.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.56 på tisdagen.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet rör det sig om en singelolycka med en personbil precis utanför Målilla på riksväg 34/47.

En personbil har kört av vägen och ner i en å intill vägen. Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är tre personer drabbade och alla tre lyckades ta sig ut ur fordonet för egen maskin.

– Ambulansen är framme på platsen och det är just nu fokus på att se till de drabbade och dirigera trafiken, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Bilen står i vattnet och enligt polisen är bilen just nu helt under vatten.

– Bilen kommer behöva bärgas framöver, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Enligt vår reporter på plats är det öppet i södergående riktning på riksvägen. Norr över leds trafiken om via Rosenfors.

Uppdatering 15:05:

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att räddningstjänsten fortfarande är framme på platsen. De tre drabbade personerna har klarat sig oskadda. Det är oklart om ambulansen kommer ta med personerna till sjukhus.

– Det vet jag inte. Ambulansen är framme och undersöker dem på plats, säger operatören.