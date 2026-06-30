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  • PERSONBIL HAR KÖRT NER I EMÅN – ALLA KLARADE SIG OSKADDA

    Foto: Lotta Madestam

  • PERSONBIL HAR KÖRT NER I EMÅN – ALLA KLARADE SIG OSKADDA
  • PERSONBIL HAR KÖRT NER I EMÅN – ALLA KLARADE SIG OSKADDA

    Foto: Lotta Madestam

  • PERSONBIL HAR KÖRT NER I EMÅN – ALLA KLARADE SIG OSKADDA

    Foto: Lotta Madestam

PERSONBIL HAR KÖRT NER I EMÅN – ALLA KLARADE SIG OSKADDA

BLÅLJUS 30 juni 2026 14.05

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om en singelolycka på riksväg 34/47 i höjd med Målilla.

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Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.56 på tisdagen.

Enligt de initiala uppgifterna i larmet rör det sig om en singelolycka med en personbil precis utanför Målilla på riksväg 34/47.

En personbil har kört av vägen och ner i en å intill vägen. Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är tre personer drabbade och alla tre lyckades ta sig ut ur fordonet för egen maskin. 

– Ambulansen är framme på platsen och det är just nu fokus på att se till de drabbade och dirigera trafiken, säger räddningstjänstens ledningsoperatör. 

Bilen står i vattnet och enligt polisen är bilen just nu helt under vatten. 

– Bilen kommer behöva bärgas framöver, säger räddningstjänstens ledningsoperatör. 

Enligt vår reporter på plats är det öppet i södergående riktning på riksvägen. Norr över leds trafiken om via Rosenfors. 

Uppdatering 15:05: 

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att räddningstjänsten fortfarande är framme på platsen. De tre drabbade personerna har klarat sig oskadda. Det är oklart om ambulansen kommer ta med personerna till sjukhus.

– Det vet jag inte. Ambulansen är framme och undersöker dem på plats, säger operatören. 

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Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

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