Campingägarna bjuder in ungdomar till dialog – hoppas kunna nå lösning

Campinggäster som vaknar av EPA-dunk mitt i natten har resulterat i att Vimmerby Campings ägare, Hampus och Elisabeth Weth Wolmeryd, nu bjuder in ungdomarna till en öppen dialog. – Det kommer vara i väldigt inofficiella former, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Imorgon, den 30 juni, bjuds alla motorintresserade ungdomar in till pizzabuffé vid Vimmerby Camping för att samtidigt ha en dialog med ägarna.

Inbjudan till en öppen dialog grundar sig i en problematik där campinggästerna och de bilintresserade ungdomarna är vakna vid olika tider på dygnet. Det finns två vägar in till Nossen, och det är många EPA-, A-traktor och bilintresserade som samlas kring sjön och kör runt den.

– Det körs mycket och man testar vingarna lite med sin ljudanläggning, säger Hampus Weth Wolmeryd.

Hoppas nå en lösning

Campingägarna har tidigare pratat med ungdomarna på parkeringen, men vill nu testa ett nytt sätt för att låta allas åsikter träda fram.

– Vi vill i lugna former och på allas lika villkor prata om hur gött det är med sommar, hur härligt det är att få umgås och vilka styrkor och svagheter det finns med att ha ett eget färdmedel med möjlighet att spela jättehög musik, säger Hampus och tillägger:

– Det kommer vara i väldigt inofficiella former, och vi kommer inte ta några anteckningar.

Under träffen kommer Hampus och Elisabeth bland annat att presentera sig själva och prata om verksamheten, inklusive om hur Vimmerby Camping skapar arbetstillfällen i kommunen.

– Den stora förhoppningen är såklart att vi inte ska ha gäster som vaknar klockan 3 på natten. Det hade varit den ultimata drömmen. Men förhoppningen för imorgon (tisdag) är bara att vi får en dialog, får äta lite god pizza med ungdomarna och prata om vår verksamhet.

Annons:

Fin respons på sociala medier

Det är hittills några ungdomar som har nappat på inbjudan, och meddelat intresse till Hampus Weth Wolmeryd. Ägarna hoppas såklart att det kommer många som vill dela med sig av sina tankar.

Initiativet har även fått stort engagemang på sociala medier, där många hyllar campingägarna.

– Vi har fått väldigt många kommentarer och meddelanden, även från folk långt utanför stan som också upplever samma problematik som vi gör här. Det har varit väldigt positiva ordalag.