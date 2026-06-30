Andersson hoppas på taktisk triumf – ”Tippat dem som vinnare”

Lejonen kommer till Målilla med en urstark uppställning. Då har Morgan Andersson möblerat om friskt i uppställningen. – De är ju väldigt starka topp-5 så då kände vi att vi ville testa det här, säger han.

Det kan bli en skaplig sportkväll för alla dackefantaster. Först ett solstänkt derby mot Lejonen och därefter rakt hem till soffan för att följa VM-spänningen mellan Sverige och Frankrike.

Lagledaren Morgan Andersson är en av alla som kommer ila hem.

– Ja det blir det. Jag gillar inte fotboll egentligen, men tycker om mästerskap. VM är roligt och holländarna fick sig en skaplig resa inatt, men jag har sett Marocko en del och de är bra. Det kan bli en härlig sportdag och jag hoppas vi får ett starkt publikstöd.

Vilka ger du bäst chans, Dackarna eller Sverige?

– Dackarna.

Positiva besked för Dackarna

Sverige möter ett stjärnspäckat gäng ikväll och det gör Dackarna också. Världens bäste förare genom tiderna Bartosz Zmarzlik finns med och så även hans landsmän Maksym Drabik och Kacper Woryna. Zmarzlik leder VM-serien och Woryna är sjua.

– Vi möter en vass uppställning, det är förmodligen deras bästa lag de kommer med och jag har tippat dem som svenska mästare, men jag tror att vi ska kunna rå på dem.

Hemma vann Lejonen med 49-41 utan Bartosz Zmarzlik. Sedan dess har Dackarna byggt om laget på grund av skador och nygamle Patryk Dudek har blivit en monsterhit med full pott i sina två matcher mot Piraterna

– Det kanske han ska göra mot Piraterna, men nu får han tuffare motstånd, säger Andersson som kan glädjas åt att både Matias Nielsen och Tai Woffinden är tillbaka efter skador:

– Matias är det bra status på, han har faktiskt åkt några tävlingar och vi skrev ut honom på 28 dagar efter skadan och de är uppätna nu. Han vann en bra tävling i helgen. Tai har bara kört en tävling, i Polen, och den gick sådär. Jag hoppas han kan göra det bra för oss. Han är positiv.

Vad betyder det för laget?

– Det ska bli en bättre stabilitet, även om det är tätt tidigt efter skada för några stycken. När alla är tillbaka blir vi bredare och starkare.

Även kring Artem Laguta finns det positiva besked och han ska kunna vara tillbaka nästa vecka.

– Han har kört lite i Polen, men han är osäker på om han kan klara sex heat och det är lite krav för mig. Han har lite smärta fortfarande, men ska vara redo till dubbelmatcherna nästa vecka.

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Kastat om rejält

I pusslet med startsjuan har Andersson valt en ny väg där han sätter Tomas H Jonasson på första västen. Planen är att vinna reservmatchen stort.

– Det är några matcher i matchen som vi behöver vinna när de har Drabik, Woryna och Zmarzlik. Jag har satt laget jäkligt annorlunda jämfört med hur vi brukar och det har lite att göra med att vi ska ha lite bra startpositioner i vissa heat. Vi måste vinna reservmatchen stort om vi ska vara med till det bitter end. Tomas får en tuff väst som nummer ett, men vi vill testa att köra den här uppställningen när de har en jättestark topp-5. Vi tror att vi kan få ut mest av att göra så här och hoppas det kan slå väl ut. Bra starter och lite stolpe in blir avgörande tror jag.