KLART: HÄR ÖPPNAR FRISKIS NYTT GYM I VIMMERBY

Den omfattande renoveringen och anpassningen av lokalen drar igång efter semestern. Ambitionen är att Friskis ska öppna sitt gym i december senare i år. Foto: Emilia Hernodh Thor

Åsa Isaksson, ordförande för Friskis Vimmerby, och Emilia Hernodh Thor, vd för Friskis Jönköping, skakar hand efter att det står klart att Friskis öppnar gym med tillhörande gruppträningssal i Energihusets tidigare lokaler i Vimmerby. Foto: Friskis Vimmerby

Jakten har pågått i många års tid. Nu har Friskis Vimmerby hittat rätt och gjort klart med lokal för att ta nästa steg med både gym och gruppträningssal i Vimmerby. – Det känns riktigt bra, säger Emilia Hernodh Thor, vd för Friskis Jönköping.

Friskis & Svettis har erbjudit gruppträning i olika former i Vimmerby sedan tidigt 90-tal. För att utöka träningsutbudet vidgade Friskis & Svettis Vimmerby vyerna och kom överens med Friskis-föreningen i Jönköping om ett samarbete för att lösa upp lokalföreningen och bli en del av Friskis Jönköping, landets fjärde största Friskis-förening som har nio träningsanläggningar på olika platser i Småland.

Den stora grejen i samarbetet är att Friskis satsar och öppnar ett gym med tillhörande gruppträningssal i Vimmerby.

– Friskis Vimmerby har gått samman med Friskis Jönköping. I själ och anda lever Friskis Vimmerby kvar, men det blir ett nytt huvudkontor som kan göra den här satsningen, säger Emilia Hernodh Thor, vd för Friskis Jönköping.

"Ett schysst gym"

Parterna har tillsammans tittat på diverse olika lokaler i Vimmerby och har nu hittat rätt. Friskis kommer satsa på gym och gruppträningssal i Energihusets tidigare lokaler på Vimmerbyallén, en nyhet som Vimmerby Tidning var först med att rapportera om.

– Lokalen är i rätt storlek, har bra takhöjd och ligger bra till i Vimmerby. Jag gillar också att den är på markplan. Friskis har tidigare haft pass i en idrottshall i Vimmerby och kliver nu in i en lokal på Vimmerbyallén 17. Det är Energihusets tidigare lokal och det har också varit en Toyota-hall, säger Emilia Hernodh Thor.

Friskis Vimmerby får tillgång till en lokal på drygt 700 kvadratmeter och det blir fördelat på en sal för gruppträning och ett gym.

– Det blir ett schysst gym med det man förväntar sig av ett gym med maskiner och hantlar. Vi brukar spetsa till det, vilket gör att man kommer kunna göra sin Hyrox-träning här. Det blir ett brett gym som passar många, både för de som vill träna lätt och hårt och de som är unga och äldre. Vi kommer ha en gruppsal där vi kan köra de pass vi har haft men också bygga på med nya typer av pass. Det gäller att hänga med i det som finns. Om vi får ledare vill vi gärna kunna erbjuda Hyrox-träning och pilates på schemat.

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Siktar på öppning senare i år

Den omfattande renoveringen och anpassningen av lokalen drar igång efter semestern. Investeringen landar på flera miljoner kronor och ambitionen är att gymmet ska öppna senare i år.

– Om allting klaffar ska vi kunna öppna i december, kanske 1 december. December är i alla fall ambitionen.

Hur mycket kommer ni behöva göra iordning i lokalen?

– Det blir ordentligt. Det ska rivas väggar, målas, läggas nytt golv, sättas dit ny ventilation och byggas omklädningsrum. Det är rätt mycket som ska till.

I dag har Friskis Vimmerby mellan 200 och 300 medlemmar. Målet är att få många fler att komma till den nya anläggningen.

– Jag tänker att det kan bli 700 medlemmar. Det är ungefär fem procent av invånarna i Vimmerby och ett ganska realistiskt tal. Vi är i grunden en idrottsförening med målet att få så många som möjligt att röra på sig och med en egen anläggning kan vi verkligen nå fler. Vi har plats för fler och kan få en bredd i vår träning när vi lägger till gym. På våra nio anläggningar tränar ungefär 75 procent på gym. Med ett gym i Vimmerby kan vi nå många, många fler och vara tillgängliga för många, många fler.

Plastansvarig ska anställas

Jakten på Friskis nya lokal i Vimmerby har pågått ett tag.

– Vi har tittat på många olika lokaler. Både vi tillsammans med Vimmerby, men också Vimmerby själva innan vi ens kom in i bilden. I Friskis Vimmerbys perspektiv är det säkert tio år som man har letat lokal. Vi tycker såklart att det är jätteroligt och våra medlemmar beskriver en väldigt härlig och skön förväntan hos invånarna i Vimmerby för att få en egen anläggning.

En sprillans ny och helt egen anläggning skapar bra förutsättningar för verksamheten.

– Det blir toppen och man kan göra så mycket mer. Vi har stor erfarenhet av att göra gym så jag tänker mig att det blir ett riktigt bra gym som kommer passa många. Det är bredden vi riktar oss till och gym är det som många vill träna. Man kan kalla det för nya fritidsgården och det blir ett bra sätt att träffas för både unga och äldre. Det kommer finnas ytor där man kan sätta sig ner, prata och ta en fika. Ett gym är både för att träna, umgås och ha ett sammanhang.

Friskis söker fler gruppträningsledare till verksamheten i Vimmerby.

– Vi vill gärna ha fler ledare. Är man intresserad av att leda pass ska man höra av sig till oss.

Friskis kommer även söka en platsansvarig under hösten.

– Det är ingen annons ute än, men vi kommer söka under hösten. Då är man ansvarig för anläggningen och står också i receptionen.