Fritt fram för bad vid alla provtagna badplatser

Provsvaren från senaste badvattenprovtagningen visar att det är tjänligt vatten vid alla provtagna badplatser i Vimmerby kommun. Foto: MostPhotos

Efter nytagna vattenprover meddelar Vimmerby kommun att det är fritt fram att bada på samtliga provtagna badplatser i kommunen.

Varje sommar tar miljö- och byggnadsförvaltningen flera prover på badvattnet vid några badplatser i kommunen och den senaste provtagningen gjordes den 22 juli.

Provsvaren visar att samtliga provtagna badplatser har tjänligt vatten. Det betyder att bakteriehalten är låg och att det är fritt fram för bad.

Det gäller följande badplatser: Anen, Borstingen, Dammen (Gullringen), Dammen (Storebro), Försjön, Gränssjön, Juttern vid Stjärneviksbadet, Krön vid Krönbadet, Nossen vid Nossenbadet, Solnen och Stora Holmsjön.