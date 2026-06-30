Husrannsakan ledde till narkotikafynd – flera personer misstänkta

Den efterföljande husrannsakan efter att polisen stoppade en man på en fyrhjuling i Vimmerby under midsommarhelgen har lett till att flera andra personer har blivit misstänkta för brott.

Lördagen den 20 juni fick polisen syn på en man i 40-årsåldern som framförde en fyrhjuling i hög hastighet i Vimmerby och stoppade föraren på Snokebovägen. Efter stoppet gjorde polisen en husrannsakan i mannens bostad och fann en mindre mängd narkotika. Mannen misstänks för vårdslöshet i trafik, grovt rattfylleri, olovlig körning och två fall av ringa narkotikabrott, bruk och innehav.

I dag, drygt en vecka senare, meddelar polisen att flera andra personer misstänks för narkotikabrott innehav.

– Han som är misstänkt för att ha kört fyrhjulingen är misstänkt för narkotikabrott. När polisen gjorde husrannsakan och hittade en mindre mängd narkotika, bland annat narkotikaklassade tabletter, fanns flera andra personer på adressen som nu är misstänkta för narkotikabrott innehav i denna redovisningsanmälan som har blivit godkänd nu, säger Ulf Gollungberg.

Det handlar om en man i 80-årsåldern, en kvinna i 40-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern.