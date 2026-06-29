SALONG I VIMMERBY LÄGGS NER EFTER BESKED OM KONKURS

Vimmerbysalongen Created by Belle öppnade för drygt ett år sedan och läggs nu ner då bolaget bakom verksamheten har försatts i konkurs. Foto: MostPhotos

Frisör- och hudvårdssalongen Created by Belle lägger ner sin verksamhet i Vimmerby efter lite drygt ett år. Förklaringen är att bolaget som ligger bakom verksamheten har försatts i konkurs till följd av ekonomiska problem.

Created by Belle, ett företag som driver frisör- och hudvårdssalonger i flera städer i Småland, tog över tre enheter från Intermezzo – Vimmerby, Mönsterås och Jönköping – från och med 1 maj förra året.

Nu, drygt ett år senare, kommer beskedet att skönhetssalongen på torget i Vimmerby tvingas lägga ner med anledning av att bolaget bakom verksamheten, TS Sale AB, försatts i konkurs. Det gäller även en salong i Jönköping. Barometern-OT var först med att rapportera om nyheten på måndagen.

Ägaren och styrelseledamoten Sara Rydberg ska själv ha skickat in konkursansökan för TS Sale AB, som har drivit flera fysiska salonger under varumärket Created by Belle, i onsdags. Företaget försattes i konkurs av tingsrätten i torsdags. Enligt Barometern-OT fick medarbetarna kännedom om konkursen via ett sms mitt i natten efter att hon hade skickat in konkursansökan.

”Vi har kämpat in i det allra sista för att försöka driva TS Sale AB vidare. Tyvärr har bolaget under en längre tid haft mycket stora likviditetsproblem”, skriver Sara Rydberg i smset till personalen som Barometern-OT har tagit del av.

Tidningen skriver att TS Sale endast driver verksamheterna i Vimmerby och Jönköping och att övriga salonger ligger under andra bolag.

”Verksamheterna i Kalmar, Mönsterås och Växjö påverkas inte av konkursen”, skriver Sara Rydberg i samma sms.

Drabbad personal uppmanas att ta kontakt med konkursförvaltaren.