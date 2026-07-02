LÄNET: Försvunne mannen är ännu inte hittad

Polisen söker efter en man i 40-årsåldern som senast sågs vid sitt boende i centrala Mönsterås på onsdagseftermiddagen.

Det var vid 15.30-tiden på onsdagen som mannen sågs vid sitt boende i centrala Mönsterås. Enligt polisen kan han ha tagit sig en längre sträcka med cykel.

”Mannen har en sjukdomsbild som gör att det är angeläget att han kan anträffas snarast”, skriver polisen på sin hemsida.

Signalement på de försvunne mannen är att han är 192 centimeter lång, smal med rundare mage, kutryggad och har kort ljust hår. Han ska vid försvinnandet ha burit en randig t-shirt och svarta mjukisbyxor och haft en gul Sverige-tröja med sig. Cykeln ska vara gul och det finns även signalement på en vit plastpåse.

Ser du eller har du sett en man som stämmer in på signalementet? Ring Polisen på 112.

Uppdatering 17.15:

Polisen skriver på sin hemsida att sökandet efter mannen fortsätter under eftermiddagen och kvällen. Polisen är även intresserad av uppgifter om någon sett den väldigt gula damcykel som mannen lämnat boendet med, om någon sett den i eller runt Mönsteråstrakten.