Kvinnan vägrade lämna – nu frias ex-mannen från misshandel

En man i 45-årsåldern från Vimmerby frias i en rättegång som rör misshandel mot hans ex-fru.

Mannen och kvinnan skildes för ett par år sedan, men umgås fortfarande och sover över hos varandra. Den 10 maj i år ska mannen ha dragit ned kvinnan från en soffa och sedan släpat henne flera meter. När kvinnan låg ned ska han också ha stampat henne på överkroppen.

Den tilltalade har förnekat brott, men erkänt visst våld som han förklarat med att han befann sig i en nödvärnssituation. Motivet till bråket ska ha varit svartsjuka och mannen ville att ex-frun skulle lämna hans bostad.

Hade rätt att använda visst våld

Mannen menar att han bad kvinnan lämna hans hem tre-fyra gånger, men att hon vägrade. Han ska då ha tagit tag i henne och dragit henne mot ytterdörren. Han menar att han kan ha kommit åt henne i det tumult som blev och att han föll över kvinnan när hon stretade emot.

Tingsrätten menar att mannen har haft rätt att använda visst våld när kvinnan vägrade lämna bostaden och att det inte är bevisat att han ska ha stampat på henne med uppsåt.

”Tingsrätten finner att det våld som XXX har tillfogat YYY i övrigt när han försökte få YYY att lämna bostaden inte framtår som uppenbart oförsvarligt”, skriver tingsrätten.

Kvinnan begärde 33 000 kronor i skadestånd, men av det blir det nu ingenting. Domen kan överklagas.