Okänd körde ned staket för äldre man

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Den skyldigt smet från platsen efter olyckan.
Foto: MostPhotos
Någon gång mellan 01.00 i måndags och 11.00 i tisdags har en okänd person kört sönder ett staket på Hultsfredsvägen i Vimmerby.
Den drabbade är cirka 80 år gammal och två meter av staketet är trasigt och ligger på marken. Det finns inga iakttagelser att gå på.
Jakob Karlsson
jakob.karlsson@dagensvimmerby.se
073 501 41 26
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