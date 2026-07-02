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Okänd körde ned staket för äldre man

Den skyldigt smet från platsen efter olyckan. Foto: MostPhotos

Okänd körde ned staket för äldre man

KRIM 02 juli 2026 16.10

Någon gång mellan 01.00 i måndags och 11.00 i tisdags har en okänd person kört sönder ett staket på Hultsfredsvägen i Vimmerby.

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Den drabbade är cirka 80 år gammal och två meter av staketet är trasigt och ligger på marken. Det finns inga iakttagelser att gå på.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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