Så illa är läget i länet: "Kan sina i brunnen"

Redan i slutet av april avslöjade Dagens Vimmerby att Vimmerby kommun skulle införa bevattningsförbud på grund av de låga grundvattennivåerna. Bevattningsförbudet i Vimmerby började gälla den 1 maj.

Men nivåerna i stora delar av Kalmar län är långt under de normala för årstiden. I hela Götaland är nivåerna under de normala vad gäller små grundvattenmagasin, som är viktiga för enskilda brunnar. I östra Götaland är nivåerna också mycket under de normala i de stora magasinen, de vattenmagasin som till exempel har stor betydelse för den kommunala vattenförsörjningen.

Under tisdagen slår SGU, Sveriges geologiska undersökning, larm om läget och har utfärdat ett meddelande om risk för vattenbrist i fyra län. Det rör sig om vårt län Kalmar samt även Gotland, Blekinge och Skåne.

– Bakgrunden är hur vädret har varit det senaste halvåret. Vi har haft mindre nederbörd från hösten och fram tills nu och vi hade väldigt tidig snösmältning i Götaland. Från Mälardalen och söderut har det i princip inte varit någon snö sedan 1 februari, säger Calle Hjerne, grundvattenexpert på SGU på en pressträff.

Exempelvis har man mätt i Emmaboda sedan 1962. I januari var nivåerna där nästan normala, men därefter har det sjunkit markant. Nivåerna nu är lägre än vad som tidigare uppmätts.

– Med normalt väder framöver får vi sjunkande nivåer. Framåt september kommer nivåerna vara som lägst, men det är stora osäkerheter när vi räknar över så lång tid, men man kan ta med sig att vi förväntar oss ännu lägre nivåer i juli än nu.

Ingen rangordning

Syftet med att SGU utfärdar meddelande om risk för vattenbrist är att informera om den aktuella situationen i synnerhet.

– Det kan bli konsekvenser i sommar och problem med vattenförsörjningen. Får vi inte blötare väder framöver kan det bli aktuellt med fler meddelanden i andra län.

I vilket av de fyra länen som läget är mest allvarligt vill SGU inte uttala sig om.

– Vi gör ingen rangordning av länen. Hela de här länen behöver heller inte ha förhöjd risk för vattenbrist, utan det kan vara delar av länet.

Det här påminner mer om 2016 än torrsommaren 2018.

– 2018 hade vi väldigt bra påfyllnad under vinterhalvåret, men det blev väldigt varmt från april och framåt. Det här är mer jämförbart med 2016, då det var dålig påfyllnad under vinterhalvåret.

Calle Hjerne vill inte säga något kring hur bekymmersamt läget är.

– Min uppgift är att informera och göra sig beredd för vad som kan tänkas komma. Jag lägger ingen värdering i det, men det är en situation där vi inte har ett bra utgångsläge och det vill vi lyfta fram. Vi har inte gjort någon undersökning på det, men vi har haft torka både 2016 och 2018. Det kan ha gjort samhället mer berett på låga grundvattennivåer och vi kan ha bättre beredskap nu än för tio år sedan.

Tydliga konsekvenser

Konsekvenserna som riskerar att bli är tydliga.

– Med riktigt låga grundvattennivåer kommer en del påverkas. Vi har sett tidigare somrar att med egna brunnar kan det bli mindre mängd vatten helt enkelt eller inget vatten i brunnen. Det kan bli förändrad kvalitet. På vissa håll kommer det införas bevattningsförbud eller besparingskampanjer av vatten och det kommer slå väldigt olika. En del kan, på grund av dåliga förutsättningar, påverkas en vanlig sommar, men när vi får låga grundvattennivåer påverkas fler än en vanlig sommar.

SGU tar genom sitt varningsmeddelande inte ställning till eller uppmanar kommuner att införa bevattningsförbud.

– Våra meddelanden är mer en signal till kommuner och länsstyrelser om att vara extra uppmärksamma. Det kan handla om att kolla extra på sina resurser och fundera ett varv till om man ska vidta åtgärder.

I Vimmerby kommun har man redan infört bevattningsförbud. Hur illa är läget i Kalmar län som helhet?

– Ser man till Kalmar län som helhet är det ett typiskt län med stora skillnader i sina förutsättningar. Vimmerby är en sådan kommun som ganska ofta får bevattningsförbud.

Vad bör man tänka på som vanlig invånare?

– Det man ska tänka på är att vara extra uppmärksam. Går kommunen ut med bevattningsförbud eller besparingskampanjer bör man vara uppmärksam på sådana meddelanden. Har man egen brunn bör man tänka på hur mycket vatten man använder. Vi vet inte när nästa stora påfyllnad sker. Det kanske sker framåt september-oktober om det blir normalt väder, men det vet vi inte. Låt vattnet vara kvar i marken och speciellt i de här länen.

Frågan är om den yttersta konsekvensen är att det kan ta slut i kranen.

– Det finns brunnar som sinar när vi pratar om enskilda brunnar. Att den kommunala försörjningen skulle ta slut har jag inte hört talas om, men inför man bevattningsförbud gör man det för att spara på vattnet.