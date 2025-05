Varnar för ny bedrägerivåg – påstår sig vara poliser

Så skyddar du dig mot bedrägerier

• Lägg på luren. En bedragare som ringer kan till exempel säga att den är en släkting eller från banken eller från polisen. Om du är osäker på vem som ringer ska du avsluta samtalet.

• Logga inte in. Logga aldrig in med bank-id om någon ringer upp och ber dig. Lämna inte heller ut koder från bankdosa eller till betalkort.

• Lita inte på den som ringer. Personen som ringer kan säga att du håller på att förlora pengar, eller att en släkting råkat illa ut. Lita inte på den som ringer även om den har information om dig.

• Släpp aldrig in en obekant person i ditt hem. Stäng dörren om du känner oro. Polisen åker aldrig hem till någon för att hämta bank- och/eller kreditkort eller andra värdesaker. Om någon kontaktar dig med ett sådant ärende är det en bedragare.

• Lämna aldrig över legitimation, bankkort eller din kod till någon annan person.

• Kontakta polisen. Vid pågående brott ring 112. Om brottet inte är pågående ska du ringa 114 14.