FLERA ÄLDRE LURADE PÅ SAMMA SÄTT I HULTSFRED

Flera äldre i Hultsfreds kommun har lurats på samma sätt. Foto: MostPhotos

Flera äldre personer i Hultsfreds kommun har lurats på samma sätt de senaste dagarna. Flera har gått på detta och swishbetalningarna har gått till en och samma person.

En bedrägerivåg har sköljt över Hultsfreds kommun de senaste dagarna. Det rör sig om liknande bedrägerier och försök mot äldre.

Den som hört av sig till de äldre personerna och har utgett sig vara för att dennes son eller dotter.

– Man behöver då långa pengar till att betala en mobiltelefon och säger att bank-id inte fungerar. Därför vill man att föräldern hjälper till med en swishbetalning, säger Hampus Haag vid polisen.

Alltihop är dock lögn och det är inte sonen eller dottern som hört av sig. Tre kvinnor i 80-årsåldern har gått på detta. En av dem har swishat nästan 7 000 kronor och den andra har swishat 4 500 kronor. En tredje swishade cirka 8 000 kronor.

En kvinna i 65-årsåldern gick inte på detta och betalade aldrig några pengar.

MELLIS

I samtliga fall har man i efterhand förstått på sina barn att de inte alls har varit i behov av någon hjälp. Allt det här hände i torsdags.

– I just de här fallen är det samma modus. En del går på det, en del inte. Man riktar in sig mot äldre personer och utger sig för att vara sonen eller dottern, säger Hampus Haag.

Swisharna ska i dessa fall ha gått till en och samma person.

Är det en lokal förmåga?

– Nej, det är det inte.

MELLIS

Hampus Haags uppmaning är att alltid försöka få kontakt med sin son eller dotter och vidimera att de verkligen befinner sig i en nödsituation innan man swishar några pengar.

– Får man ett sådant här sms – försök ta kontakt med din riktiga son eller dotter och fråga om de verkligen behöver hjälp. I de här fallen har man pratat med sina barn efteråt och då förstått att de inte har velat ha hjälp. Dubbelkolla också namnet innan du swishar. Står det ett annat namn, så är det kanske något konstigt.

Polisen har nu alltså namnet på den som tagit emot swishbetalningarna att jobba vidare med.