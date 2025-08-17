19-årige Robin förverkligar sin dröm – startar egen grävfirma

19-årige Robin Gustafsson har redan mångårig erfarenhet av att köra grävmaskin. Nu förverkligar han en dröm och startar egen grävfirma. Foto: Micael Rundberg

Maskinintresset har han alltid haft – och en dröm om att driva sitt eget företag. Knappt ett år efter studenten från Bygg- och anläggningsprogrammet startar nu Robin Gustafsson, 19, egen firma. – Det är en tuff bransch med mycket konkurrens, men jag tror att jag har hittat min nisch, säger Robin.

Sedan barnsben har Robin Gustavsson, 19, från Vimmerby haft ett stort intresse för maskiner. Och redan när han var 15 år började han köra grävmaskin. När det blev dags för gymnasiet valde Robin att gå Bygg- och anläggningsprogrammet på Gamlebygymnasiet, och sedan mitten av andra året på utbildningen har han vid sidan av arbetat åt olika gräv- och entreprenadfirmor.

I våras tog Robin beslutet att satsa på sin dröm om att driva eget företag.

– Jag har alltid haft ett intresse för maskiner och en dröm om att vara egen. Nu tog jag tillfället i akt och startade. Tanken om att vara sin egen chef har alltid funnits, och det känns spännande att nu testa på och styra själv, berättar han.

Smidig minigrävare första investeringen

Företaget RG Grävteknik startade i mitten av maj, och den första investeringen blev en minigrävare med gummilarvband.

– Med den kommer jag in och kan gräva på folks tomter – och gör minimalt med skada. En sådan här maskin kommer in överallt, och framför allt på många ställen där andra maskiner inte gör det. Det är en väldigt smidig maskin, men absolut ingen leksak, förklarar Robin och tillägger att det brukar vara särskilt efterfrågat hos kunder med villatomter.

Företaget riktar sig både till privatpersoner och företag i länet, och kan hjälpa till med de flesta jobb som kräver en grävmaskin.

– Jag är redan i gång och det har börjat rulla in gott med jobb – både i Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner, men jag har också varit i exempelvis både södra Östergötland och Kalmar och jobbat. Jag kommer till att börja med att satsa mycket på enskilda avlopp, infarter och trädgårdar, och glädjande nog är beläggningen verkligen jättebra så långt fram jag kan se i höst.

Vad hoppas du på med företaget i framtiden?

– Utveckling står ju alltid högt upp på önskelistan, men vi får se vart det tar vägen. Det skulle vara roligt med fler maskiner, som hjullastare och fler grävmaskiner. Men nu är det fokus på minigrävaren.

Det finns ganska många grävfirmor i trakten, vad tänker du om konkurrensen?

– Det är bra att det finns konkurrens, men jag försöker hitta min egen nisch och det är att erbjuda små maskiner som inte förstör tomterna, och ändå hålla hög kvalitet på arbetet. Det är redan större grävfirmor som har hört av sig och vill hyra in mig för jobb där min maskin är oslagbar.

Vad är det du tycker är roligast med grävbranschen?

– För egen del att få fria händer, men framför allt att vara en problemlösare åt kunden. Målet och mitt fokus är hela tiden att kunden ska bli nöjd.

Johanna Karlsson

Micael Rundberg