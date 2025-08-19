Fler knallar men färre besökare för årliga dagen

Det var fler knallar än tidigare men färre besökare vid årets upplaga av Gullringsdagen. Foto: Jonas Davidsson

Gullringsdagen arrangeras årligen. I år hade man fler knallar än tidigare – men färre besökare. – Konkurrensen är hård om folket, konstaterar Conny Gunnarsson, ordförande i arrangerande Gullringens Bygdeförening

Gullringsdagen, som arrangerats årligen efter pandemin, har legat på runt 400 besökare flera år i följd. I år blev marknadsdagen, som arrangerades den gångna helgen, något mindre välbesökt.

– Vi hade 22 knallar, det var fler än tidigare, men färre besökare. Jag har ingen aning om varför. Kanske hade vi annonserat för dåligt inför och sedan finns det mycket annat runtomkring också. Konkurrensen är hård om folket, säger Conny Gunnarsson från bygdeföreningen som är arrangörer av dagen.

I år är uppskattningen att det kom någonstans mellan 250 och 300 besökare.

– Vi har ju legat på 400 besökare tidigare år och kör alltid tredje lördagen i augusti. I år kom det kanske lite tajt inpå skolstarten. Jag vet inte om det hade någon betydelse eller om det var så att folk inte var sugna.

Kommer tillbaka nästa år

För alla försäljares skull hade man förstås förhoppningar om att fler skulle hitta dit.

– Knallarna hade velat ha mer ruljangs på det. Det är alltid svårt att få alla knallar nöjda, men jag upplever ändå att de flesta var skapligt nöjda.

I vanlig ordning låg fokus på hantverk och närproducerat.

– Det är mest det vi satsar på.

Är du rädd för att det ska bli färre knallar framöver?

– Nej, det kan jag inte säga. Vi får ut och annonsera bättre framöver och få hit ännu fler knallar. Vi kommer att köra nästa år också, och tycker att det är en viktig dag för Gullringen. Det blir lite av en hemvändardag och många kommer hem för att hälsa på sina föräldrar eller liknande.

Innan pandemin arrangerades Gullringsdagen vart tredje år, men numera är det varje år som gäller.