PARTIET STÄLLER INTE UPP I VALET 2026

De har gjort försök både 2018 och 2022. Valet 2026 kommer det dock inte gå att rösta på Landsbygdspartiet oberoende till fullmäktige i Vimmerby kommun. Det kan Dagens Vimmerby avslöja i dag.

Inför valet 2018, när det hade folkomröstats om skolnedläggelse på landsbygden under den tidigare mandatperioden, presenterades Landsbygdspartiet oberoende som ett nytt alternativ för väljarna i Vimmerby kommun.

För att nå kommunfullmäktige krävs två procent av rösterna och i valet 2018 fick LPO 1,56 procent av rösterna. På landsbygden fick man ett ganska starkt stöd – däremot ratades man i princip helt inne i Vimmerby tätort.

I det senaste valet backade man något och fick 1,4 procent av rösterna. Partiets klart starkaste fäste var Gullringen med 6,5 procent av rösterna.

Efter de två misslyckade valen har det, trots att skolan i just Gullringen lagts ned, varit osäkert om partiet kommer ställa upp i valet 2026.

"Har för lite tid"

Nu kan Dagens Vimmerby avslöja att det blir ett parti mindre att rösta på för väljarna i valet nästa höst.

– Vi tog beslutet häromdagen och kommer inte ställa upp i valet, säger Conny Gunnarsson, som varit partiets toppnamn i kommunen.

Varför tar ni det beslutet?

– Vi har för lite tid och för få som är engagerade. Vi hoppar över mandatperioden som följer och så får vi se hur det ser ut till 2030. Antingen har vi kanske fått med fler då eller så har vi fått mer tid privat. Ambitionerna finns, men tiden räcker helt enkelt inte till.

"Blev en näsbränna"

Bakslagen med att ha varit så pass nära två gånger om har också påverkat.

– Det blev ju som en näsbränna, men det är bara att gilla läget. Vi får se vad som händer framåt. Vi är inte så många i styrelsen och var inte så många på valsedeln heller i förra valet.

Conny Gunnarsson har själv dragit ett stort lass för partiet.

– Jag har haft för mycket att stå i privat med bygdeföreningen som nästan tar all min tid. Det är likadant för min sambo, som är involverad också. Det finns inte tid.

Att ge sig in i något annat parti är inte aktuellt?

– Nej, jag får inte mer fritid för det.