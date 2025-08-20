Flera ostar återkallas – risk för listeria

Ett livsmedelsföretag återkallar tre av sina ostar. Skälet är att de kan innehålla listeria och utgöra en risk för utsatta.

Det är bolaget Uhronholt som återkallas ostarna Mon Ami Brie, Mon Ami Camembert och Mon Ami Petit Brie. Ostarna kan innehålla listeria som är en bakterie som kan orsaka infektion. Den är ofarlig för de flesta, men kan ställa till det för riskgrupper.

”Återkallelsen beror på fall av listerios i Frankrike, och det franska hälsoministeriet misstänker ett möjligt samband mellan dessa fall och SE CHAVEGRANDs produkter. SE CHAVEGRAND har därför, i dialog med de franska myndigheterna, beslutat att alla produkter som producerats före den 23 juni och sålts i Sverige, Norge och Danmark kommer att återkallas av säkerhetsskäl”, skriver bolaget i ett pressmeddealnde.

De produkter som berörs är följande:

MON AMI BRIE, 200 gram

Batchnummer:

C5156102, Bäst före: 12.08.2025

C5160155, Bäst före: 19.08.202

C5169111, Bäst före: 26.08.2025

C5179011, Bäst före: 02.09.2025

MON AMI, PETIT BRIE, 125 gram

Batchnummer:

C5152046, Bäst före: 12.08.2025

C5156110, Bäst före: 19.08.2025

C5169114, Bäst före: 26.08.2025

C5179013, Bäst före: 02.09.2025

MON AMI PETIT, CAMEMBERT, 125 gram