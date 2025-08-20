20 augusti 2025
Flera ostar återkallas – risk för listeria

Ett företag återkallar bland annat två olika brieostar. Genrebild. Foto: MostPhotos

NYHETER 20 augusti 2025 19.00

Ett livsmedelsföretag återkallar tre av sina ostar. Skälet är att de kan innehålla listeria och utgöra en risk för utsatta. 

Det är bolaget Uhronholt som återkallas ostarna Mon Ami Brie, Mon Ami Camembert och Mon Ami Petit Brie. Ostarna kan innehålla listeria som är en bakterie som kan orsaka infektion. Den är ofarlig för de flesta, men kan ställa till det för riskgrupper.

”Återkallelsen beror på fall av listerios i Frankrike, och det franska hälsoministeriet misstänker ett möjligt samband mellan dessa fall och SE CHAVEGRANDs produkter. SE CHAVEGRAND har därför, i dialog med de franska myndigheterna, beslutat att alla produkter som producerats före den 23 juni och sålts i Sverige, Norge och Danmark kommer att återkallas av säkerhetsskäl”, skriver bolaget i ett pressmeddealnde. 

De produkter som berörs är följande: 

MON AMI BRIE, 200 gram

  • Batchnummer: 
    C5156102, Bäst före: 12.08.2025
    C5160155, Bäst före: 19.08.202
    C5169111, Bäst före: 26.08.2025
    C5179011, Bäst före: 02.09.2025

MON AMI, PETIT BRIE, 125 gram

  • Batchnummer:
    C5152046, Bäst före: 12.08.2025
    C5156110, Bäst före: 19.08.2025
    C5169114, Bäst före: 26.08.2025
    C5179013, Bäst före: 02.09.2025

MON AMI PETIT, CAMEMBERT, 125 gram

  • Batchnummer
    C5150090, Bäst före: 12.08.2025
    C5152043, Bäst före: 19.08.2025
    C5169115, Bäst före: 26.08.2025
    C5179014, Bäst före: 02.09.2025

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

