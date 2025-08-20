Flera ostar återkallas – risk för listeria

Ett företag återkallar bland annat två olika brieostar. Genrebild.
Det är bolaget Uhronholt som återkallas ostarna Mon Ami Brie, Mon Ami Camembert och Mon Ami Petit Brie. Ostarna kan innehålla listeria som är en bakterie som kan orsaka infektion. Den är ofarlig för de flesta, men kan ställa till det för riskgrupper.
”Återkallelsen beror på fall av listerios i Frankrike, och det franska hälsoministeriet misstänker ett möjligt samband mellan dessa fall och SE CHAVEGRANDs produkter. SE CHAVEGRAND har därför, i dialog med de franska myndigheterna, beslutat att alla produkter som producerats före den 23 juni och sålts i Sverige, Norge och Danmark kommer att återkallas av säkerhetsskäl”, skriver bolaget i ett pressmeddealnde.
De produkter som berörs är följande:
MON AMI BRIE, 200 gram
- Batchnummer:
C5156102, Bäst före: 12.08.2025
C5160155, Bäst före: 19.08.202
C5169111, Bäst före: 26.08.2025
C5179011, Bäst före: 02.09.2025
MON AMI, PETIT BRIE, 125 gram
- Batchnummer:
C5152046, Bäst före: 12.08.2025
C5156110, Bäst före: 19.08.2025
C5169114, Bäst före: 26.08.2025
C5179013, Bäst före: 02.09.2025
MON AMI PETIT, CAMEMBERT, 125 gram
- Batchnummer
C5150090, Bäst före: 12.08.2025
C5152043, Bäst före: 19.08.2025
C5169115, Bäst före: 26.08.2025
C5179014, Bäst före: 02.09.2025