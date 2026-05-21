Därför lämnar Zeilon VIBK – presenteras snart för ny klubb

Mattias Zeilon presenteras snart för en ny klubb. Foto: Arkivbild

Mattias Zeilon har gjort poäng efter poäng för Vimmerby IBK i många år. Nu lämnar han föreningen. – Det ska bli kul att testa en ny miljö, säger den tekniske centern.

27-årige Mattias Zeilon har varit pålitlig poängmakare år efter år. Säsongen 2023/24 noterades han för hela 45 poäng på 20 matcher och den gångna blev det 20 på 20.

Nu känner han att den här sejouren i moderklubben får vara över.

– Jag har varit lite omotiverad de två senaste säsongerna. Samtidigt tycker jag att innebandy är fruktansvärt roligt egentligen, så det jag har kommit fram till är att innebandy är kul och att jag ska testa något nytt, berättar han.

Vilken klubb det rör sig om vill han inte avslöja.

– Inget är klart, men det kan nog bli klart väldigt snart.

Är det en klubb i närområdet?

– Ja, det skulle jag säga. Det kommer nog ut snart, jag vet inte alls hur de har tänkt.

Vad gör att du känner dig färdig med VIBK?

– Jag vet inte om jag känner mig färdig med VIBK, men det har tagit lite energi sista åren. Innebandy är kul och det ska bli roligt att testa en ny miljö. Så det är vad det handlar om.

Tackade av två till

VIBK, som samtidigt tackade av Samuel Gustavsson och Liam Åström, har dock en ljus framtid framför sig. Det tror i alla fall Mattias Zeilon.

– Det kommer gå bra och lösa sig. Jag hoppas verkligen det och kan lova det till och med.