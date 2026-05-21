21 maj 2026
INGEN SKADAD EFTER OLYCKA VID ÅKEBORONDELLEN

Larmet om olyckan inkom vid 14.45. Genrebild. Foto: MostPhotos

BLÅLJUS 21 maj 2026 14.47

Vid 14.40 larmades räddningstjänsten till en olycka vid Åkeborondellen. 

Vägarna 23/34 och riksväg 40 korsas i rondellen och där olyckan inträffade. Det handlade om en påkörning bakifrån, där fordonen kom söderifrån. 

– Det var inte mycket att göra, det var en som kört in bakifrån i ett annat fordon vid inbromsning. Polisen larmar oss eftersom det var lite läckage, men det var bara spolarvätska och lite splitter. Vi spolade av så det inte blir någon mer olycka. Båda bilarna kunde köras ifrån platsen. Det blev en del köer, men nu är det påsläppt och allt är klart, säger Roger Linder vid räddningstjänsten vid 15.10.

Artikeln har uppdaterats. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

