INGEN SKADAD EFTER OLYCKA VID ÅKEBORONDELLEN

Vägarna 23/34 och riksväg 40 korsas i rondellen och där olyckan inträffade. Det handlade om en påkörning bakifrån, där fordonen kom söderifrån.

– Det var inte mycket att göra, det var en som kört in bakifrån i ett annat fordon vid inbromsning. Polisen larmar oss eftersom det var lite läckage, men det var bara spolarvätska och lite splitter. Vi spolade av så det inte blir någon mer olycka. Båda bilarna kunde köras ifrån platsen. Det blev en del köer, men nu är det påsläppt och allt är klart, säger Roger Linder vid räddningstjänsten vid 15.10.

