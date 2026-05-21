Beslutet klubbat – krogar får sälja alkohol under fotbolls-VM

Vimmerbyborna kommer kunna följa sommarens VM-matcher, oavsett starttid, med en öl i näven.

Den rödgröna majoriteten deklarerade tidigt i månaden att man inte skulle sätta sig på tvären. Nu har socialnämnden sagt ja till utökade serveringstider under sommarens fotbolls-VM.

Sverige lyckades kvalificera sig för fotbolls-VM som spelas i USA, Kanada och Mexiko i sommar mot alla odds. Likt den där magiska sommaren 1994 är avsparkstiderna inte superba för svenskarna.

Sveriges matcher ligger 04.00, 19.00 och 01.00 svensk tid. Över hela landet har det här lett till diskussioner om utökade serveringstider för alkohol.

Flera aktörer har visat intresse för att visa sommarens fotbollsfest för en större publik och i början av maj meddelade den rödgröna majoriteten att man inte skulle sätta sig på tvären.

Under torsdagen fattade socialnämnden beslut om att säga ja till utökade serveringstider.

– Det här gäller enbart under fotbolls-VM och det gäller en timme efter avslutad matcher. De som söker gör det för hela konceptet med VM och vi har lagt delegation till vår handläggare. Vi har sagt ja i dag och den fortsatta handläggningen sköts av alkoholhandläggaren, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S).

Hur många som kommer att visa detta återstår dock att se.

– Det är inte gratis och det kan kosta 65 000 kronor som jag fått till mig. Jag lägger mig inte i det, men vi har i alla fall tagit beslut om att utöka med en timme efter matchens slut.

Varför säger ni ja till detta?

– Vi har inget i dagsläget som gör att vi inte kan göra det här. Det sker i nästan varje kommun och det tillåts under en begränsad period. Man kan tycka vad man vill om det, men vi ser inget i lagstiftningen som säger att vi ska säga nej.

"Sista beslutet är myndigheternas"

Utöver detta behöver krogägaren också ansöka hos miljö- och byggnadsnämnden och polisen.

– Säger polisen att det inte är förenligt med utemiljön exempelvis och stöket som kan bli, så faller alltihop. Det sista beslutet är myndigheternas egentligen.

Ser du någon risk för att alkoholkonsumtionen ökar lokalt?

– Nej, det gör jag inte. Det är som vanligt upp till krogägaren att se till att det här sköts och de har samma krav på sig som vid övriga tider vid ett utskänkningstillstånd. Alkoholhandläggaren kommer vara ute och se till att man följer det.

Nämnden var enig i beslutet.

Följer riktlinjerna

Ett beslut har också fattats efter regeringens beslut om att slopa matkravet vid servering av alkohol.

– Vi är tvungna att ta ett beslut för att inte ha det i våra papper framöver när vi beviljar alkoholtillstånd.

Har det kommit några sådana förfrågningar?

– Nej och jag tror knappast att det hinner komma så många inför sommaren. Det blir nog mer till nästa sommar kanske.

Från att en sådan ansökan skickas in har kommunen fyra månader på sig.

– Vi har haft två månader i dag, men väljer att följa riktlinjerna. Om allt funkar så tar det inte två månader ens. Man gör det skyndsamt helt enkelt, säger Eva Berglund.