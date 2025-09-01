"En dag för barnen" hoppas på ny succé i år

Det finns förhoppningar om en ny succé när "En dag för barnen" arrangeras för tredje året. Foto: Arkivbild

I två år har "En dag för barnen" arrangerats i Locknevi. Snart är det dags för den tredje upplagan. – Vi är väldigt taggade, säger Niklas Norberg, som sitter i styrelsen för Locknevi Sockenförening.

Första året hade man ingen aning om hur många skulle komma på evenemanget "En dag för barnen" vid bygdegården i Locknevi. Arrangemanget blev en stor succé och närmare 500 personer kom.

Förra året kom det ytterligare ett hundratal besökare och att det skulle bli en tredje upplaga för succén var given.

– Det är mycket jobb som ligger bakom, men det var en självklarhet. Jag ser inget alternativ. Glädjen i barnens ögon, när alla är lika mycket värde, det gör väldigt mycket. Vi brinner för det, säger Niklas Norberg, en av arrangörerna.

För att arrangemanget ska kunna genomföras krävs det många ideella krafter och en hel del sponsorer. De tre största, som gör evenemanget möjligt, är Sparbanksstiftelsen, kommunen och Svenska kyrkan.

– Det börjar bli taggat, men samtidigt är det lite stressigt nu sista tiden. De sista förberedelserna ska göras och hela den biten.

Tror på rekord

Den första helgen i september, i år den 6 september, är det dags i Locknevi.

– Det har varit välbesökt de två andra åren och vi hoppas att det blir det igen.

Hur mycket folk tror ni kommer?

– Vi hoppas att det blir en ökning och tror att det kan bli det. Det kommer ganska mycket folk från Västerviks kommun också, så vi tror på ännu mer folk i år.

Är det några nyheter i år?

– Nej, inte så mycket är annorlunda mot förra året. Cirkusskolan är tillbaka, det är den stora nyheten. Sedan har vi hoppborgar, hinderbana, bungyrun, fotboll, ponnyridning och schack.

Blir mycket godsaker

Dessutom blir det en hel del godsaker. För barnen är den första omgången av bland annat fika, ponnyridning och fiskdamm helt gratis.

– Det är ju varm korv och en nyhet i år är frallor och köttbullemackor också. Sedan blir det förstås popcorn, bullar och läsk.