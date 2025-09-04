Livskraftig förening firar 125 år – fortsätter locka unga till sporten

Ann-Marie Nyqvist har ofta stöttat föreningen ekonomiskt. Under festligheterna överlämnade hon ytterligare en penninggåva till föreningen och dess ordförande Andreas Roth. Foto: Erling Åberg

Drygt trettio personer deltog i festligheterna i förenings lokal i Kulla, Pelarne. Lina Roth uppmärksammades för sina bedrifter i föreningen under 90- och 00-talet. Foto: Erling Åberg

En synnerligen pigg och viral 125-åring är Pelarne Skytteförening. Föreningen startade med 16 medlemmar år 1900, och har sedan dess varit en av de mest aktiva föreningarna i bygden. Idag består föreningen av omkring 100 medlemmar, och efter en satsning på elektroniska luftgevärssystem för några år sedan lockas fler barn och unga till föreningen. I helgen firades de 125 åren stort med en fest för medlemmarna.

Under ett möte i Pelarne sockenstuga i augusti år 1900 grundades Pelarne skytteförening. 16 personer var då intresserade av att bli medlemmar, och den första årsavgiften sattes till en krona. 125 år senare har föreningen gjort otaliga satsningar, haft världsmästare i skytte med i klubben och varje vecka anordnat flera träffar för skyttar i olika åldrar.

Föreningens medlemsantal har i många år legat stadigt runt hundratalet. Varje vecka hålls seniorskytte på tisdagar när omkring 25 personer från Pelarne, Mariannelund, Hultsfred, Storebro och Vimmerby träffas. Två ungdomsträffar hålls också. Mellan tio och femton barn och unga är idag aktiva i föreningen.

– Den sociala biten är en viktig aspekt. Det är mycket trevliga tillställningar, och högt i tak, säger Erling Åberg, en av eldsjälarna som ser till att föreningen lever vidare.

Att föreningen fortfarande lyckas locka unga till sporten tror Erling beror dels på den uppdatering till elektroniska luftgevärssystem som gjordes för några år sedan, och att det inte är en dyr sport att hålla på med.

– Jämfört med hockey till exempel så är det ju nästan gratis. Medlemsskapet kostar 100 kronor per år, och sedan kostart det 10 kronor per gång att skjuta, och utrustningen är gratis att låna av föreningen.

Flera uppmärksammades under festligheterna

Den första satsningen som gjordes av föreningen för 125 år sedan var att bygga en skjutbana vid Gunnarsvik i Pelarne. 1915 flyttade skjutbanan till Kulla, och har sedan dess legat på samma plats.

Den 23 augusti samlades ett trettiotal medlemmar för att fira 125-årsjubileet i föreningens lokal i Kulla. Under festen fick deltagarna äta gott, ta del av anekdoter och händelser ur föreningens långa historia. Uppmärksammades särskilt gjordes bland annat Ann-Marie Nyqvist som genom åren varit en trogen stöttepelare ekonomiskt för föreningen. Även till 125-årsjubileet lämnade Ann-Marie över ett större penningbelopp som gåva.

Deltog i festligheterna gjorde både medlemmar och före detta medlemmar. Nämnas kan Lina Roth, som under uppväxten i Pelarne var en stor skyttetalang.

– Lina är klart den bästa skytten vi har haft i föreningen i modern tid. Hon har en gedigen meritlista med till exempel två "Skyttiad-vinster”, SM-vinst i korthåll och landslagsuppdrag vid Skol-SM, säger Erling Åberg.

Både Lina Roth och Ann-Marie Nyqvist uppvaktades med blommor.