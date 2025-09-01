Då byter myndigheten namn – får nytt vapen

Precis lärt dig att det heter Myndighetens för samhällsskydd och beredskap? Otur. Snart byter myndigheten namn till Myndigheten för civilt försvar.

Det är den 1 januari 2026 som MSB byter namn till Myndigheten för civilt försvar. Namnbytet är en del av arbetet med att möta det allvarliga säkerhetspolitiska läget som kräver en snabb och samlad förmågeökning inom det civila försvaret.

"Sverige behöver en myndighet som leder, inriktar och samordnar det civila försvaret i hela landet", skriver man i ett pressmeddelande.

Samtidigt får myndigheten ett heraldiskt vapen som symbol för sitt uppdrag. Det heraldiska vapnet kommer också att ingå i myndighetens logotyp. Myndigheten för civilt försvar kommer att använda sig av lilla riksvapnet, alltså tre kronor i en blå sköld, krönt med en kunglig krona och göra det till sitt eget genom att komplettera det med ett emblem bestående av egna symboler bakom skölden.

I myndighetens vapen symboliserar ämbetsstaven med den blå triangeln den ledande position som myndigheten ska ha i det svenska civila försvaret. Den blå triangeln är en association till det internationella kännetecknet för civilförsvar och eklöven står för styrka, motståndskraft, uthållighet och beständighet över tid.

– Jag är stolt över att presentera Myndigheten för civilt försvars heraldiska vapen. Myndigheten för civilt försvar har två roller i det civila försvaret. Vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten, vi är också sektorsansvarig myndighet för Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Det tydliggörs och bärs på ett fint sätt genom symboliken i vapnet, säger Mikael Frisell, generaldirektör.