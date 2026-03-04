Förlossningen skulle sättas igång – då fick paret åka hem

Förlossningen hade gått tolv dagar över tiden och skulle satts igång igår morse. Då fick paret åka hem från Västerviks sjukhus. De platser som bantats från fem till tre var fulla. – Det var en obehaglig känsla när de ger en tid och sedan säger att det inte finns några lediga platser, säger den väntande pappan.

I september förra året stängdes 40 procent av kapaciteten på förlossningsavdelningen i Västervik. Skälet var personalbrist och fem platser blev till tre.

Igår skulle förlossningen sättas igång för ett par från Västervik. Då hade kvinnan gått över tolv dagar från planerade födelsedatumet.

– Vi skulle vara på sjukhuset vid klockan åtta, men efter ett par timmar kom en läkare och meddelade att de bara har tre lediga platser och att de har andra prioriteringar. De sa att vi fick komma tillbaka imorgon istället. Det var en obehaglig känsla när de ger en tid och sedan säger att det inte finns några lediga platser.

Paret blev naturligtvis frustrerat.

– Det känns inte bra. Min fru blev arg och grät, men vi kan inte göra någonting. De hade kunnat meddela oss tidigare, varför ska vi stanna i två timmar och sen kommer en läkare och säger att det inte finns några lediga platser? Vi har läst att de har brist på personal sedan tidigare och på grund av det har vi meddelat vår oro, men då har de sagt att det är lugnt. Och sedan så blir det såhär. Det skapar en oro hos oss och särskilt min fru, säger pappan som vill vara anonym.

"Egentligen inget konstigt"

Michael Algovik som är verksamhetschef för kvinnokliniken vid Västerviks sjukhus säger att beslutet inte är särskilt anmärkningsvärt.

– Så är det ibland, igångsättningar som inte är hundraprocentigt absolut nödvändiga skjuter vi på ibland för att det är fullt. Det är egentligen inget konstigt.

Hur ofta sker det?

– Jag har inte någon siffra på det, sådant sker på alla förlossningsavdelningar. Finns det förlossningar som behöver sättas igång av starka medicinska skäl så prioriteras de i första hand. Mindre prioriterade kan man behöva skjuta på för att det inte ska bli så hög belastning.

Har behovet ökat sedan platserna blev färre?

– Jag har ingen statistik på det. Jag tror inte att det skett någon väldig ökning av det. Det sker inte i stora volymer, men det är ju väldigt olyckligt för den som får vänta till nästa dag. Det är alltid en medicinsk värdering som avgör.

De drabbade i det här fallet blev besvikna. Vad vill du säga till dem och andra blivande föräldrar?

– Jag vet inte vilken information han och hans partner fick, men vi försöker vara noga med att informera om att det kan bli uppskjutet för att det blivit fullt och att vi måste ta hand om de om är i förlossning i första hand. Är det väldigt krisigt och det brådskar tar vi kontakt med Kalmar eller någon annan enhet. Jag vet inga detaljer i det här fallet och antar att det inte var så brådskande och då är det här en ganska vanlig åtgärd.

Situationen har förbättrats

I nuläget finns det ingen plan för när antalet platser på förlossningen i Västervik kan utökas igen, även om personalsituationen förbättrats.

– Det ser lite mer positivt ut, men det är fortfarande ansträngt. Vi står också inför det stora byggprojektet och kanske ändå måste ha en viss reduktion under den perioden. Naturligtvis ser vi att det är önskvärt att vi kommer öka upp, men i nuläget är det inte aktuellt.

När tror du att ni kan utöka antalet platser igen?

– Jag kan inte bedöma det, personalsituationen ser mer positiv ut men vi har inte fyllt alla barnmorskerader och byggprojektet kommer sannolikt pågå i kanske två år.