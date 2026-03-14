Hot om skyddsstopp för förlossningen – kan behöva evakueras

Sjukhusledningen har fått tänka om när det gäller hur BB, gyn och förlossning ska evakueras när hus 07 byggs om, och läget beskrivs som mer akut än vad man tänkt tidigare. Det rapporterar Västerviks-Tidningen.

Vår tidning har skrivit flera artiklar tidigare om att det är något i lokalerna som påverkar de anställa så de får förkylningssymptom och andningssvårigheter, och att problemet har funnits i flera års tid. Det har även tagits beslut om att man ska renovera och bygga om dessa lokaler.

Nu skriver Västerviks-Tidningen att det finns en oro för att situationen kan förvärras när ombyggnadsarbetet startar och väggar börjar rivas, och att de fått uppgifter om att facket ska ha hotat med skyddsstopp för verksamheten.

”Finns ingen detaljerad plan”

Verksamhetschefen Michael Algovik berättar för VT att de har fått tänka om och att läget har blivit mer akut. Nu arbetar man därför med en plan där BB, förlossningen och gynekologin i stället flyttas till hus 11.

– Sannolikt så måste någon av verksamheterna flytta på sig och tränga ihop sig för att förlossningen ska kunna få plats. Det är något vi jobbar med nu, men det finns ingen detaljerad plan än. Man kan säga att det är "work in progress", säger han till VT.

Förhoppningen är enligt Algovik att en flytt ska kunna genomföras innan sommaren. Under själva flytten kan verksamheten behöva stänga tillfälligt under några dagar, men även då ska akuta fall kunna tas emot.