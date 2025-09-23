BÅDE VIMMERBY OCH HULTSFRED HAR BETALAT BLUFFAKTUROR

Såväl Hultsfred som Vimmerby har betalat bluffakturor de senaste åren. Charlotta Hägg är ekonomichef i Hultsfred och Camilla Johansson hennes motsvarighet i Vimmerby. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Bildbyrån

Svenska kommuner har betalat miljontals kronor till blufföretag för tjänster de varken beställt eller behöver. Både Vimmerby och Hultsfred tillhör de 94 kommuner som gjort detta mellan 2023 och 2025. "Hultsfreds kommun har i dessa fall brustit i sina rutiner, vilket är mycket olyckligt", skriver ekonomichefen Charlotta Hägg till vår tidning.

En ny granskning av TV4 Nyheterna visar att 94 av landets 290 kommuner mellan åren 2023 och 2025 betalat minst en faktura till företag som finns på Svensk Handels varningslista.

Sammantaget handlar det om miljontals kronor som de svenska kommunerna betalat för tjänster de varken beställt eller behöver.

– Att man inte lärt sig är uppenbart. Det skickas gärna fakturor på små belopp, gärna till nya chefer. Det är bråttom, det är skickliga säljare. Det är alla tricks i boken. Det är otroligt slöseri, säger techentreprenören Jens Nylander till TV4 Nyheterna.

Hans AI-tjänst, som samlar leverantörsregister från hela den offentliga sektorn, är bland annat det TV4 använt i sin kartläggning.

– Det är gravt förtroendeskadligt såklart för såväl kommunerna som skattebetalare, säger Philip Syrén, slöseriombudsman på Skattebetalarnas förening, till TV4 Nyheterna.

Hultsfreds kommun hamnar högt upp

Toppar listan överlägset gör Mariestads kommun som under 2023 betalade två fakturor på närmare 1,6 miljoner kronor. Pengarna betalades till ett företag som utgav sig för att vara ett välkänt konsultbolag.

På plats 13 på den osmickrande listan kommer Hultsfreds kommun. Under åren har kommunen betalat bluffakturor på 181 277 kronor med skattebetalarnas pengar.

"Hultsfreds kommun har ett attestreglemente som ska följas och attestansvarigas uppgift är att attestera i enlighet med fastställda anvisningar. Hultsfreds kommun har i dessa fall brustit i sina rutiner, vilket är mycket olyckligt", skriver ekonomichefen Charlotta Hägg till vår tidning.

Totalt har Hultsfreds kommun betalat fem fakturor. Tre under 2023 och två under förra året.

"Det är mycket allvarligt när blufföretag lyckas lura till sig pengar. Kommunens ansvar är att hantera skattebetalarnas pengar med största noggrannhet, och vi arbetar därför hela tiden med att förbättra våra rutiner så att risken blir så liten som möjligt".

Finns det risk att det här kommer ske igen?

"Tyvärr går det aldrig att helt utesluta risken men vi arbetar ständigt med frågan för att minimera risken".

Har ni vidtagit några åtgärder och vilka handlar det om?

"Ekonomikontoret har ett program som gör kontroller våra betalfiler och där granskas bland annat betalning till blufföretag. I och med att vi står inför ett byte av ekonomisystem så ser vi även över möjligheterna till ökad kontroll direkt i ekonomisystemet. Utöver detta är det viktigt med fortsatta utbildningsinsatser för attestanter i kommunen", skriver Charlotta Hägg.

Hur tror du kommuninvånarnas förtroende för kommunen påverkas?

"Jag förstår om kommuninvånare reagerar när de hör att skattepengar gått till blufföretag. Det är viktigt för oss att vara öppna med vad som har hänt och hur vi arbetar för att förhindra att det händer igen. Genom att vara tydliga och visa vilka åtgäder vi vidtar hoppas vi kunna upprätthålla och stärka förtroendet".

Vimmerby har betalat två fakturor

Även Vimmerby kommun tillhör de kommuner som betalat bluffakturor. För Vimmerbys del handlar det om 34 976 kronor.

"Totalt rör det sig om två leverantörsfakturor som under 2023 gått hela vägen till betalning. Fakturan har passerat minst två olika personer, en som gör mottagningsattest och en som beslutsattestrar. I flera fall har fakturan också passerat ytterligare en person som konterar själva fakturan", skriver Vimmerby kommuns ekonomichef Camilla Johansson till vår tidning.

Fakturorna kom från samma leverantör och det rör sig om ett företag som sysslar med bedrägerier och som säljer oseriösa registertjänster.

"Vi har en tjänst som vi köper, programmet fångar upp alla våra betalningar och vi får en varning om leverantören finns på Svensk Handels varningslista. Då kan vi stoppa betalningen. Systemet varnar också för dubbletter, om leverantören har skulder, om leverantören ej är registrerad för F-skatt och moms och så vidare. Men det finns naturligtvis en fördröjning innan leverantören hamnar på varningslistan och då kan den redan finnas i vårt system".

Hur ser ni på att de här skattepengarna gått till blufföretag?

"Naturligtvis är det jättetråkigt och beklagligt".

Finns det en risk att det här kommer ske igen?

"Det finns alltid en risk. Vi gör vad vi kan för att förhindra det med de systemkontroller som finns, samt genom att informera och uppmärksamma organisationen på bluffakturor", skriver Camilla Johansson.

Har ni vidtagit några åtgärder eller kommer ni göra det och i sådana fall – vilka åtgärder handlar det om?

"Vi har inga ytterligare åtgärder just nu, mer än att sprida information och medvetandegöra organisationen. Vi mejlar också ut varningslistan från Svensk Handel till förvaltningarna veckovis. Vi brukar också anordna frukostmöten ett antal gånger per år med ekonomifokus. Där ser vi det som en möjlighet att betona vikten och innebörden av mottagningsattest och beslutsattest för att undvika att något liknande händer igen".

Hur tror du kommuninvånarnas förtroende för kommunen påverkas av det här?

"Såklart det är jättetråkigt att det har skett men vi gör vad vi kan för att det inte ska hända igen. Det känns bra att vi inte gjort någon felaktig betalning efter 2023 och att våra åtgärder verkar ge resultat", skriver ekonomichefen Camilla Johansson.

Bland övriga kommuner i närområdet kan nämnas att Kinda kommun betalat nästan 70 000 kronor till blufföretag och Oskarshamns kommun knappt 63 000 kronor.