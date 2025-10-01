För andra månaden i rad: Arla sänker mjölkpriset till bönderna

För andra månaden i rad sänks nu ersättningen till Arlabönderna. Priset på ekologisk mjölk är fortsatt oförändrat.

Priset som bönderna får betalt för konventionell mjölk i Arla minskar i oktober med 22,6 öre per kilo. Priset för ekomjölk förblir oförändrat. Den kvartalsvisa valutajusteringen påverkar det svenska priset negativt med 3,7 öre per kilo mjölk, uppger Arla i ett pressmeddelande. Därmed blir det så kallade a contopriset 583,0 öre per kilo för konventionell mjölk och 706,5 öre per kilo för ekologisk.

– Efter lång tid med höga och stabila priser påverkas marknaden nu av ökade mjölkvolymer i Europa och globalt. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att betala ett så konkurrenskraftigt mjölkpris som möjligt till våra ägare, mjölkbönderna. På så vis skapar vi långsiktiga villkor för bönderna – och bidrar till att konsumenterna även framöver kan välja svenska mejeriprodukter i butikshyllan, säger Cecilia Kocken, vd för Arla Sverige.

Enligt Arla är det främst ökade mjölkvolymer, en utplanande försäljning till dagligvaruhandeln samt en justering nedåt av industrimarknaderna som ligger bakom den senaste tidens utveckling av mjölkpriset.