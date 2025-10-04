De vill locka fler till populära marknaden – med ostkaka

Christina Nibelius, Inger Walldén, Lotta Törnered, Inger Nilsson, Karina Svensson och Karin Tingström från Körsbärskullens ekonomiska förening har förberett inför söndagens marknad genom att baka mängder av ostkakor. Foto: Erling Åberg

Mat- och hantverksmarknad i Pelarne har blivit ett väletablerat koncept som lockar många besökare till Pelarne gamla skola. På söndag är det dags för marknaden och Körsbärskullens ekonomiska förening förbereder sig för fullt – bland annat genom att baka stora mängder ostkaka.

Den årliga höstmarknaden som Körsbärskullens ekonomiska förening arrangerar i Pelarne har kommit att bli ett viktigt ben att stå på för föreningen. De senaste åren har så många som uppemot 500 personer hittat till Pelarne gamla skola under marknadsdagen, och den korv- och fikaförsäljning som föreningen stått för har gett ett välkommet tillskott i kassan. På söndag är det återigen dags för mat- och hantverksmarknad, och till den här marknaden försöker föreningen locka besökare med ett nytt tilltag – ostkaka.

– Vi var sex personer från Körsbärskullen som jobbade med att göra ostkaka här i onsdags. Tanken är att vi ska sälja dem på söndag, berättar Karina Svensson, ordförande i föreningen.

Tidigare år har Inger Nilsson, erfaren ostkakebagerska från Emarp och engagerad i föreningen, sålt sina ostkakor på marknaden.

– Inger sa förra året att hon inte tänkte göra några egna ostkakor till i år, men att vi kunde göra tillsammans. Så hon har varit drivande och vi har gjort efter hennes recept som ursprungligen kommer från Ingrid Sjö i Linneryd som lärde Inger baka ostkaka för ett femtiotal år sedan. Det är verkligen ett lokalt recept, säger Karina.

Ungefär 75 ostkakor i varierande storlek kommer att finnas att köpa under marknaden.

I övrigt ser marknaden ut ungefär som tidigare år. Stort fokus på mat- och hantverk med många lokala försäljare. Ett tjugotal utställare deltar med allt från lokala ostar till träsnideri, tulpanlökar, surdegsbröd och honung. Det kommer som vanligt även finnas djur att klappa och någon aktivitet för de yngsta besökarna.

Att marknaden blivit ett väletablerat och omtyckt koncept är föreningen tacksamma över.

– Det är roligt att det kommer så mycket folk. Det är det som driver oss, att det är så välbesökt, säger Karina.