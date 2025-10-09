Oförklarliga händelser på äldreboendet – nu granskas de i ny tv-serie

”Det är fascinerande att träffa människor som har upplevelser som för dem är fullständigt obegripliga, som de inte kan få ihop med det deras världsbild i övrigt, det ska inte kunna hända det som de gått igenom”, säger programledaren Jack Werner. Foto: TV4/Kalla Kårar

Föremål som slungas i väg utan att någon vidrört dem och hjärtskärande skrik trots att lokalerna var tomma. Det är bara några av de oförklarliga händelser som flera som jobbat på äldreboendet Erneborg vittnat om. I det nya TV4-programmet ”Kalla Kårar” undersöker man oförklarliga händelser, och första avsnittet handlar just om äldreboendet i Gamleby. – Under arbetet med serien så har flera av de vi träffat sagt att ”jag tror inte på det övernaturliga”, och sedan fortsätter de med att beskriva något som är det mest obegripliga man kan tänka sig, säger programledaren Jack Werner.

Det gamla äldreboendet Erneborg i Gamleby lades ner för några år sedan. Men för de som en gång arbetade där lever minnena kvar. I premiäravsnittet av TV4:s nya serie Kalla kårar står just Erneborg i centrum, efter rapporter om märkliga och skrämmande upplevelser.

Kalla kårar är en svensk version av ett brittiskt BBC-koncept, och det är också BBC Nordic som står bakom den här produktionen. Det är fyra avsnitt som kommer att släppas under hösten. Programledare för serien är författaren och journalisten Jack Werner, känd för sitt arbete med att undersöka rykten, vandringssägner och det övernaturliga.

– Vad man gör i både den engelska och den svenska versionen är att programledaren möter en trovärdig person, utan skäl att ljuga eller hitta på eller inbillar sig, som berättar om något oförklarligt och skrämmande som den har varit med om, säger Jack Werner.

Utifrån den berättelsen går man vidare och försöker behandla upplevelsen.

– Dels naturvetenskapligt, alltså vad kan förklara det här, finns det något naturligt fenomen som kan skapa det här, det som ligger bakom händelsen. Sen går vi också igenom det kulturhistoriskt, alltså spökförklaringar, finns det någon händelse längre bak i tiden som kan kopplas ihop med den här händelsen, finns det något som beskrivs i folktron. Man kan säga att man parallellt sköter två olika undersökningar. Den ena mer skeptisk och den andra mer intresserad av det övernaturliga.

Vardagen vändes upp och ner

Jack Werner berättar att det var genom ett reportage i Västerviks-Tidningen som han först fick upp ögonen för vad som ska ha inträffat på Erneborg i Gamleby.

– Det hade hänt flera märkliga saker på det nedlagda äldreboendet. Det beskrevs väldigt samstämmigt av många i personalen, och Västerviks-Tidningen har varit väldigt hjälpsamma mot oss när vi bestämde oss för att jobba vidare med det här caset.

Han berättar att produktionen pratade med allt från omsorgspersonal till vaktmästare och hantverkare, personer som enligt honom vanligtvis inte brukar stå i centrum för den här typen av berättelser.

Det ska ha hänt flera märkliga saker vid flera tillfällen, men det var framför allt en dag i februari 2020 som sticker ut.

– Vi har pratat med så många vi kunnat, och en specifik dag vände sig tillvaron upp och ner, och det hände flera saker som de inblandade har väldigt svårt att förklara. Att det var så många som kunde berätta om det här, det slog mig som ovanligt trovärdigt.

Poltergeist eller naturlig förklaring?

Händelserna på Erneborg påminner enligt Werner om så kallade poltergeist-fenomen, det vill säga när saker rör på sig till synes av sig själv, som skulle kunna vara en form av spökeri som ger sig till känna i fysiska störningar.

– Jag har ju läst på mycket om 1900-talets spöktradition och hur den utvecklats över åren. Poltergeist-femomen beskrivs mycket i mitten av 1950-talet. Många av de berättelserna har betvivlats en del i efterhand, det kanske fanns någon anledning för dem som berättade att låtsas som att det fanns spöken, för att få uppmärksamhet, säger Jack Werner och fortsätter:

– Men händelserna här på Erneborg tyckte jag inte vi fann något som tydde på att det kunde vara påhittat. Så det är ett speciellt case tycker jag. Det är spännande att hitta poltergeist-upplevelser i vår tid.

Vad som egentligen hände på Erneborg är fortfarande ett mysterium.

– Programmet landar ofta i att tittarna får bestämma själva, vilken förklaring de tycker verkar mest rimlig.

Programmet släpps på TV4 den 16 oktober.