Barometern-OT vill stänga fyra lokalredaktioner – här är anledningen

”Vi blir inte bättre på lokal journalistik genom att vara längre från läsarna”, säger klubbordförande Erika Wiman Snäll till tidningen Journalisten.

Tidningen Barometern/OT har för avsikt att stänga fyra lokalredaktioner. Det är ett förslag som journalistklubben ställer sig kritiska till i tidningen Journalisten.

Gota Media-ägda Barometern-Oskarshamns-Tidningen stängde redaktionen i Hultsfred 2023 och valde samma år att lägga ner sina två redaktioner på Öland och börja byta material med Ölandsbladet, en tidning som också ägs av Gota Media.

Nu har tidningen kommit med förslag om att stänga fyra lokalredaktioner, vilket tidingen Journalisten rapporterar om i dag.

"Inte bra för arbetsmiljön att sitta själv"

Enligt förslaget ska enmansredaktionerna i Torsås, Emmaboda, Mönsterås och Högsby stängas och redaktörerna ha sin arbetsplats i Nybro respektive Oskarshamn där Barometern-OT redan har redaktioner.

Enligt Barometern-OT:s chefredaktör Anders Enström handlar det inte om neddragningar.

”Det handlar inte om en neddragning eller minskad ambition i bevakningen av de här orterna. Vi ser att det inte är bra för arbetsmiljön att sitta själv. Det är tufft att vara sin egen kreativa motor, samtidigt som det finns en ökad utsatthet som ensamredaktör. Med en bas i södra länet och en i norra kommer redaktörerna sitta tillsammans oftare och samarbeta mer kring idéarbete och journalistik, och ha kollegor runt sig. Vi hoppas att det här ska leda till en ännu bättre journalistik, rätt prioriteringar och innehåll”, säger Anders Enström till tidningen Journalisten.

Förslaget är ännu inte MBL-förhandlat och journalistklubben uppskattar inte förslaget.

”Vi i klubbstyrelsen tycker inte att förslaget är bra. Vi ser inte att vi blir bättre på lokal journalistik genom att vara längre från våra läsare. Gota Media har haft ett gott rykte för sin stora lokala närvaro. Det är vi väldigt oroliga att det ska naggas i kanten så att det blir ännu svårare att rekrytera utanför storstäderna. Möjligheterna att fånga upp vad som händer i samhället blir mycket mindre när vi rent fysiskt inte kommer att vara där på heltid. Om man vill ha fler och bättre samtal om det vi gör finns det andra sätt att skapa såna ytor”, säger Erika Wiman Snäll i en kommentar till Journalisten.