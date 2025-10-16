Kommunala bolagets arbete stänger av väg på ort

Under veckorna 43 till 45 ska ett ledningsarbete ske på Storgatan i Gullringen. Det får stora konsekvenser i samhället.

Det kommunala bolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB kommer att utföra relining av spill- och dricksvattennätet utmed Storgatan i Gullringen.

"Relining innebär att vi renoverar de befintliga ledningarna från insidan genom att applicera ett nytt skikt, vilket gör att vi slipper gräva upp gatan helt", skriver VEMAB.

Arbetet kommer att påverka trafiken. En del av vägen kommer att vara avstängd och trafikljus används för att reglera trafiken.

"Vi ber er att vara extra uppmärksamma och visa hänsyn i området. Tack för ert tålamod och er förståelse medan vi förbättrar vårt ledningsnät för framtiden", skriver bolaget.

Arbetet utförs av Svatek.